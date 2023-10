Audio und Digitales auf Augenhöhe - so will der WDR seine junge Radiowelle 1Live in die Zukunft führen. Im Zuge dessen wird Dennis Horn ab November die Audio-Unit übernehmen, nachdem Daniela Woytewicz bereits zum 1. September die Leitung der Digital-Unit übernommen hat. Das hat der WDR gegenüber DWDL.de bestätigt. Beide ergänzen damit das Führungsteam um Sender-Chefin Schiwa Schlei, Musikchef Andreas Löffler und Produktionsleiterin Anne Buchholz.

© WDR/Annika Fußwinkel Schiwa Schlei

Daniela Woyzewicz kennt 1Live bereits seit dem Jahr 2011, als sie als Praktikantin in der Online-Redaktion begann. Bevor sie die strategische Formatentwicklung von 1Live und Cosmo leitete, war sie Head of Formatentwicklung und Projektmanagerin der funk-Redaktion des WDR. Für ihre Arbeit bei "Karakaya Talk" wurde sie 2020 zudem mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. "Insbesondere junge Menschen zu Fans zu Fans unserer Inhalte und Marke zu machen, sehe ich als eine unserer Hauptaufgaben für 1Live", sagt Daniela Woytewicz. "In meiner neuen Rolle möchte ich mit meinem Team innovative Strategien entwickeln, um das Markenerlebnis von 1Live auf den digitalen Kanälen auf ein neues Level zu heben."

Doch auch Dennis Horn kennt sich erwiesenermaßen im Digital-Bereich aus, auch wenn er nun bei 1Live erklärtermaßen für die Audio-Unit verantwortlich zeichnet. So war er ab 2001 nicht nur einer der ersten freien Mitarbeiternden in der damaligen Online-Redaktion von 1Live, sondern machte sich in den vergangenen Jahren auch als Digital-Experte in der ARD einen Namen. Für den WDR hat Horn zudem den "Innovation Hub" mit entwickelt und aufgebaut. "Als digitales Angebot und als einer der erfolgreichsten öffentlich-rechtlichen Radiosender steht 1Live für die Möglichkeit, ein junges Publikum für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu gewinnen", sagt er. "Fast 18 Jahre lang habe ich für 1Live arbeiten dürfen - und es ist mir eine große Freude, als Leiter der Audio-Unit zurück nach Hause zu kommen."

Andrea Schafarczyk, Programmdirektorin für die Bereiche NRW, Wissen und Kultur - und auch verantwortlich für die Hörfunkwellen: "1Live hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt - im Radio und im Digitalen. Dass sich das nun in der neuen Leitungsstruktur zeigt und Audio- und Digital-Unit auf Augenhöhe arbeiten, ist nur konsequent. Ich freue mich, dass wir mit Daniela Woytewicz und Dennis Horn zwei Kolleg:innen für die neuen Leitungsaufgaben gewinnen konnten, die 1Live sehr gut kennen und gleichzeitig im Digitalen zuhause sind."