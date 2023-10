am 10.10.2023 - 09:30 Uhr

Tic Tac Toe waren eine der erfolgreichsten Girlgroups Europas und ihre Trennung war nicht minder spektakulär. Im kollektiven Gedächtnis dürfte bei vielen Menschen noch die legendäre Pressekonferenz der drei Musikerinnen sein, in der sie sich 1997 vor laufenden Kameras angeschrien haben und es so zum endgültigen Bruch kam. Nun hat ARD Kultur einen neuen Film angekündigt, die sich ein Stück weit wie die Geschichte von Tic Tac Toe liest.

"Boom", so der Arbeitstitel des Projekts, ist nach Angaben von ARD Kultur ein Film, die sowohl SciFi- als auch Dramedy-Elemente sowie Improvisation miteinander verbinden soll. Die Dreharbeiten sind kürzlich in Berlin abgeschlossen worden. Der Film ist eine Produktion von Drive Beta (Hannes Jakobsen , Johannes Middelbeck, Karl Heidelbach) und der Lukas&Ben GbR (Lukas Lankisch) im Auftrag von ARD Kultur. Verantwortlich bei ARD Kultur sind Kristian Costa-Zahn als Head of Content und Franciscus Wenner als Redakteur. Veröffentlicht werden soll "Boom" Anfang 2024.

Und so beschreibt ARD Kultur den Film: "Boom" - das sind Sue, Peggy und Izzy - die erfolgreichste Girlband Deutschlands - und derzeit auch die zerstrittenste. Beauftragt vom Labelmanagement muss die schüchterne Bandassistentin Paule das fast Unmögliche schaffen: eine Versöhnung zwischen den extrovertierten Bandmitgliedern. Und das genau eine Stunde vor der großen Pressekonferenz zum neuen Album-Release.

Die Hauptrollen übernehmen Alicia von Rittberg, Via Jikeli, Sira-Anna Faal und Lea Drinda unter der Regie von Hanna Seidel. Als Kamerafrau arbeitet Sina Diehl. Außerdem haben die Macherinnen und Macher auch einige Gaststars gewinnen können, mit dabei sind demnach auch Eko Fresh, Gülcan Kamps und Collien Ulmen-Fernandes.