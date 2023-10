am 17.10.2023 - 16:53 Uhr

Vor 17 Jahren begann die Produktion der ZDF-Reihe "Kreuzfahrt ins Glück" – der "Traumschiff"-Ableger lief dann erstmals am Neujahrstag 2007. Besetzt mit einigen "Traumschiff"-Hauptfiguren in Nebenrollen und Hochzeitsplanerinnen und Hochzeitsplanern (Eva Marie Grein von Friedl und Patrik Fichte zu Beginn, Jan Hartmann derzeit) rettete "Hochzeit ins Glück" Teile des "Traumschiff"-Publikums bis in die Late-Prime im ZDF. 2008 liefen von dem Format etwa vier Folgen, zwischen 2011 und 2021 wurden jährlich zwei Episoden umgesetzt und ausgestrahlt.





Allgemein schwebt ihr für den Sendeplatz am Sonntagabend ein Mix aus bestehenden Marken wie "Rosamunde Pilcher" und "Inga Lindström" und neuen Projekten wie "Familie Anders" oder "Dr. Nice" und Einzelstücken vor.



