An europäischen Kooperationen mangelt es nicht, doch nun will das ZDF noch einen Schritt weitergehen. Zusammen mit sieben weiteren öffentlich-rechtlichen Sendern aus Nord- und Westeuropa haben sich die Mainzer auf ein neues Serienabkommen verständigt. Neben dem ZDF bilden SVT (Schweden), DR (Dänemark), YLE(Finnland), RUV (Island), NRK (Norwegen), VRT (Flandern, Belgien) und NOP (Niederlande) die sogenannten "New8", die zusammen jährlich acht Serien produzieren werden. Gleich zwei davon wird das ZDF federführend in die Gemeinschaft einbringen.

© ZDF/Tim Thiel Nadine Bilke

Der inhaltliche Schwerpunkt soll im Drama-Genre liegen, kündigte Simone Emmelius, Leiterin der Hauptredaktion Internationale Fiktion im ZDF, im DWDL.de-Interview an. "In unserer redaktionellen Arbeit setzen wir außerdem auf eine möglichst große Varianz. Wir wollen unseren Zuschauern Serienwelten anbieten, die sie unterhalten, in denen sie sich wiederfinden und zu Hause fühlen, die ihre Lebenswelt in der Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln, auch in ihren jeweiligen nationalen oder regionalen Facetten."

Schon im kommenden Jahr sollen erste Serien der Zusammenarbeit gezeigt werden. Um welche Stoffe es sich handelt, ist bislang noch nicht bekannt - noch im Herbst sollen in London jedoch die ersten Projekt angekündigt werden. Angelegt ist die Partnerschaft zunächst auf drei Jahre. "Die Intention ist es allerdings, eine dauerhafte Partnerschaft herzustellen, die in Zukunft auch offen für weitere Partner sein wird", so Emmelius über die "New8". Dann müsste jedoch womöglich noch einmal ein neuer Name her.