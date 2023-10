Nachdem die Herbst-Staffel von "The Masked Singer" in den vergangenen Jahren stets im Oktober begonnen hat, lässt sich ProSieben diesmal länger Zeit mit der Rückkehr - womöglich auch in der Hoffnung auf einen Endspurt des noch immer kriselnden TV-Werbegeschäfts. Nun steht der Termin für die Rückkehr fest: Wie ProSieben am Mittwoch ankündigte, startet die Masken-Show am 18. November in die neunte Staffel.

ProSieben zeigt "The Masked Singer" mit Moderator Matthias Opdenhövel somit erneut samstags um 20:15 Uhr. Die späte Rückkehr bedeutet allerdings zugleich, dass die von Endemol Shine Germany produzierte Live-Show in der zweiten Woche gegen den "Wetten, dass..?"-Abschied von Thomas Gottschalk antreten wird. Schon 2021 hatte ProSieben "The Masked Singer" in Konkurrenz zu der erfolgreichen ZDF-Show gezeigt. Mit weniger als 13 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schlug sich der Privatsender damals zwar gut, musste allerdings zugleich einen Quoten-Tiefstwert hinnehmen.

Welche Masken in diesem Jahr mit dabei sein werden, ist unterdessen noch nicht bekannt. Und auch sonst müht sich ProSieben nach Kräften, die neunte "Masked Singer"-Staffel möglichst geheimnisvoll zu bewerben. Bis zum 18. November soll "quasi alles weitere" geheimbleiben, heißt es von Seiten des Senders mit Blick auf "nahezu alle Masken, das Rateteam, die Gäste und das Finaldatum".

Letzteres deutet darauf hin, dass "The Masked Singer" in diesem Jahr nicht an einem Samstagabend zu Ende gehen dürfte. Hielte ProSieben den Wochenrythmus durch, liefe die letzte Folge einen Tag vor Heiligabend - eher unwahrscheinlich, dass der Sender die Masken-Promis dafür begeistern kann.