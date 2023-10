am 11.10.2023 - 11:16 Uhr

Heino Ferch geht als Kommissar Max im Dezember auf Ermittlung nach Norwegen, dann wird Das Erste nämlich die sechsteilige Thriller-Serie "Die Saat - Tödliche Macht" ausstrahlen. Im linearen Programm hat man sich für eine ungewöhnliche Programmierung entschieden, so sind die ersten vier Folgen am Samstag, den 9. Dezember, ab 20:15 Uhr zu sehen. Die Folgen fünf und sechs laufen einen Tag später ab 21:45 Uhr. In der Mediathek gibt es alle Episoden bereits ab dem 1. Dezember zu sehen.

Zum Inhalt: Der deutsche Kommissar Max (Heino Ferch) und die norwegische Polizistin Thea (Ingrid Bolsø Berdal) machen sich in Spitzbergen auf die Suche nach Max‘ Neffen Victor (Jonathan Berlin). Victors Verschwinden könnte mit der brisanten Übernahme eines Saatgut-Konzerns zusammenhängen, bei der sich Jule Kronberg (Friederike Becht), Interims-EU-Wettbewerbshüterin, und Jon Hoffmann (Rainer Bock), EU-Lobbyist, als Kontrahenten gegenüberstehen. Bei der Suche nach seinem Neffen nimmt Max keine Rücksicht auf sein eigenes Leben. Ausgangs- und Endpunkt der Serie ist der "Svalbard Global Seed Vault" auf Spitzbergen, die "Back-up-Festplatte" der globalen Ernährung, wo Saatgut aus der ganzen Welt als Sicherung für den Katastrophenfall lagert.

Produziert wird die vor mehr als eineinhalb Jahren erstmals angekündigte Serie von Odeon Fiction, ARD Degeto und NRK in Zusammenarbeit mit Rein Film. Service-Produzent auf Spitzbergen war PolarX AS, Service-Produzent in Prag Mia Film. Regie führte Alexander Dierbach, für die Kamera war Ian Blumers verantwortlich. Die Drehbücher stammen von Christian Jeltsch, der auch Creator und Headwriter ist, und Axel Hellstenius. Die Redaktion liegt bei Sebastian Lückel und Christoph Pellander für die ARD Degeto und bei Elisabeth Tangen für NRK. Produzentin ist Britta Meyermann.

Für die Produktion haben die Macherinnen und Macher Geld aus vielen verschiedenen Fördertöpfen erhalten. Gefördert wurde "Die Saat – Tödliche Macht" nämlich vom FilmFernsehFonds Bayern, Czech Film Fund, German Motion Picture Fund, Filmfond Nord und Creative Europe MEDIA der Europäischen Union. Der Weltvertrieb für die Serie liegt bei Leonine Studios.