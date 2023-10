Mit dem Talentförderprogramm "Nordlichter" wollen der NDR, die Moin Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und Nordmedia, die Film- und Medienförderung aus Niedersachsen und Bremen, jungen Filmschaffenden die Chance geben, ihr Debüt zu realisieren. "Moderne und eigenwillige norddeutsche Genre-Geschichten" sind explizit erwünscht, heißt es. Das dürfte auf das diesjährige Projekt zutreffen: Aktuell entsteht im Rahmen der "Nordlichter" nämlich eine queere Mystery-Komödie.

Bis zum 15. November inszenieren Marian Freistühler und Oliver Bassemir die fünfteilige Miniserie "Brüt" in Hamburg und Niedersachsen. Die beiden haben auch das Buch geschrieben. In den Hauptrollen stehen Helge Mark Lodder und Sebastian Schneider vor der Kamera, darüber hinaus sind auch Carlo Ljubek und Angela Roy zu sehen.

Und darum geht es: Ivo (Helge Mark Lodder) hat in einem Stadtwäldchen in Hamburg-Wilhelmsburg einen wundersamen Pilz entdeckt. Aus diesem stellt er einen Stoff her, der zu unendlicher Klarheit führt - bei gleichzeitig maximaler Ekstase. Auch Ivos Vater Zlatan (Carlo Ljubek) hat mit dem Pilz experimentiert und sich aus Versehen in sein 12-jähriges Ich verjüngt. Verzweifelt versucht er, sein wahres Alter und sein Leben als Erwachsener wiederzuerlangen. Dann taucht Samuel (Sebastian Schneider) auf, ein junger Hamburger Industrieerbe mit Idealen, der den Wald trotzdem für ein Neubaugebiet roden will. Ohne zu wissen, dass Samuel Ivos und Zlatans Pläne unbewusst durchkreuzt, verknallt sich Ivo in Samuel. Doch die turbulente Romanze wird von einer schrägen, eifersüchtigen Drogengang unter dem Kommando von Krohmberger (Angela Roy) überschattet. Sie wittert in dem Pilz den großen Coup. Doch der Pilz macht sein eigenes Ding.

Auf Produktionsseite sind Andrea Schütte und Dirk Decker in das Projekt involviert, hinter dem Tamtam Film zusammen mit Ohne Falsch Film stehen. Die Produktionsleitung hat Dusko Pupic-Bakrac, die Kamera führt Agnesh Pakozdi.