Im Sommer ist Silvio Berlusconi im Alter von 86 Jahren gestorben. Über Jahrzehnte prägte er nicht nur die Politik in Italien und in Teilen auch Europas, Berlusconi war auch ein umtriebiger Geschäftsmann, der ein Medienimperium aufbaute. Doch wie ist Berlusconi eigentlich zu dem geworden, der er war? Genau dieser Frage will nun die dreiteilige Doku-Serie mit dem Titel "The Young Berlusconi" nachgehen, die die Gebrueder Beetz zusammen mit der italienischen Produktionsfirma B&B Film umsetzen.

Ein Veröffentlichungsdatum gibt es zwar noch nicht, hierzulande soll die Doku aber beim ZDF zu sehen sein. In Frankreich hat sich Arte die Rechte gesichert und in Italien werden die drei Folgen bei Netflix laufen. Für alle anderen Länder wird Mediawan Rights die Distribution übernehmen. Startschuss für den Verkauf in möglichst viele andere Länder soll kommende Woche auf der MIPCOM sein.

Regisseur von "The Young Berlusconi" ist Simone Manetti. Er wird den Aufstieg Berlusconis vom Immobilienentwickler über seine Investitionen in die Welt des Sports bis hin zum Politiker und Medien-Tycoon nachzeichnen. Arbeiten wollen die Macherinnen und Macher mit Archivmaterial, aber auch mit bislang nie gezeigten Interviews mit Personen, die Berlusconi kennen und mit ihm zusammengearbeitet haben. Zeigen will man letztlich auch, wie Berlusconi nicht nur die italienische Politik, sondern auch die italienische Identität verändert hat.

Christian Beetz sagt zu dem Projekt: "Diese Serie war von Anfang an eine 50:50-Zusammenarbeit zwischen unseren alten Freunden von B&B Films und uns. Mit unserem Showrunner und Kreativproduzenten Georg Tschurtschenthaler haben wir eng mit dem Team von Raffaele Brunetti und Vania Del Borgo zusammengearbeitet, um ein noch nie dagewesenes Porträt des jungen Berlusconi zu zeichnen. Die Serie umfasst die engsten Freunde und Kritikerstimmen, um ein umfassendes Bild dieses jungen Geschäftsmannes und Politikers zu zeichnen."