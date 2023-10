Für November hat Vox ein neues Fernsehformat mit Martin Rütter angekündigt, der zuletzt immer wieder auch Formate rund um Hunde bei RTL hatte. Unter anderem um Welpen, unvermittelbare oder sehr große Hunde. "Martin Rütters Tierheimhelden" laufen nun, beginnend am 11. November, samstags um 19:10 Uhr bei Vox. Die erste Staffel umfasst sechs Episoden.

Comeback von "Full House"

Nach erfolgreichem und dreißigteiligem Start von "Full House" hat Vox schon längst eine zweite Staffel der nachmittäglichen Doku "Full House" bei Filmpool beauftragt. Nun ist klar, dass die frischen Folgen auf dem bekannten Sendeplatz wochentags um 14 Uhr noch in diesem Jahr laufen werden. Los geht es am Montag, 6. November. Begleitet wird auch dann wieder der Alltag kinderreicher Familien. Die erste Staffel holte in den sechs Ausstrahlungswochen in der klassischen Zielgruppe etwas mehr als sieben Prozent Marktanteil.