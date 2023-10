Im November wird's tierisch bei RTL Up: Ab dem 8. November nimmt der Privatsender die neue Dokusoap "Die Landtierärzte - 24/7 im Einsatz" ins Programm. Geplant sind zunächst sechs Folgen, die jeweils mittwochs um 22:05 Uhr und damit im Anschluss an Wiederholungen von "Vermisst" gezeigt werden. Die Produktion übernimmt Magis TV.

In dem Format werden vier Landtierärzte auf ihrer Mission, tierischen Patienten zu helfen, begleitet. Mit dabei sind Peter Bowen aus dem Odenwald, der direkt zum Auftakt ein Augenproblem beim Riesen-Ochsen Egon lösen muss. Zum Ärzte-Team, das RTL Up mit der Kamera begleitet, gehören außerdem Verena Uhlmann, Dr. Tobias Hoffmann und Dr. Julia Thumes.

Im Anschluss an "Die Landtierärzte" wiederholt RTL Up ab 22:55 Uhr noch einmal die Dokusoap "Die Hundefriseure - Profis für alle Fälle", die erstmals Ende vergangenen Jahres ausgestrahlt wurde. Hinter dieser Produktion steht RTL Studios.

UK-Bäcker bei Sixx

Ums Backen geht es unterdessen beim ProSiebenSat.1-Frauensender Sixx: Dieser hat jetzt angekündigt, die 13. Staffel von "The Great British Bake Off" in der Primetime zu zeigen. In Doppelfolgen läuft die Backshow ab dem 28. Oktober jeweils samstags um 20:15 Uhr - unter dem Titel "Das große Backen - UK". Aktuell wiederholt Sixx auf diesem Sendeplatz noch die deutsche Version des Formats.