25 Jahre nach der allerersten "Big Brother"-Staffel weltweit (in den Niederlanden) und 24 Jahre nach dem Start des Großen Bruders in Deutschland wird die Reality-Show hierzulande einen neuen Anlauf mit Normalo-Kandidaten nehmen. Die Produktionsfirma Endemol Shine Germany sucht seit Kurzem Kandidatinnen und Kandidaten, die sich vorstellen können, im Frühjahr "eine 100-tägige Auszeit" von ihrem Alltag zu nehmen. Im Casting-Aufruf heißt es: "'Big Brother' sucht Charaktere aus allen Lebenswelten und Altersklassen", "egal ob Mensch von nebenan oder schräger Vogel."

Weitere Details zur kommenden "Big Brother"-Staffel gibt es noch nicht. Weil der Hinweis, welcher Auftraggeber hinter dem Projekt steht, fehlt, und sich ein Sat.1-Sprecher ahnungslos gab (und bei der Frage nach Sender oder Streamer an Endemol Shine Germany verwies), ist es Spekulation, wer sich "Big Brother" 2024 geangelt hat. Wandert das Format weg von Seven.One?

"Promi Big Brother" läuft bekanntlich seit Herbst 2013 in Sat.1. Weil die allermeisten Staffeln der Promi-Version ein großer Quotenerfolg waren, gab es seitdem innerhalb der Sendergruppe bereits zwei Normalo-Staffeln, die jedoch die Erwartungen nicht oder nicht ganz erfüllten. Im Herbst 2015 zeigte Sixx eine dreimonatige Variante mit normalen Kandidatinnen und Kandidaten, die allerdings als Staffel mit schmalem Budget in Erinnerung blieb. Linear schauten abends gegen 22:15 Uhr weniger als 400.000 Fans zu, in der klassischen Zielgruppe lag "BB" bei etwas weniger als zwei Prozent.



2020 versuchte sich dann Sat.1 an einer Normalo-Staffel, deren Tageszusammenfassungen wochentags um 19 Uhr liefen. Knapp 900.000 Fans schalteten im Schnitt ein. 5,8 Prozent Marktanteil wurden bei den klassisch Umworbenen gemessen. Diese "Big Brother"-Staffel wird auch deshalb in die Historie eingehen, weil während der Laufzeit das Geschehen rund um Covid-19 seinen Lauf nahm – und "Big Brother" die Teilnehmenden im Haus über die Zustände in der echten Welt (samt Lockdown) informieren musste.



Mit der für 2024 angekündigten "Big Brother"-Staffel kehrt die Reality-Show nun also in einem weiteren Fernsehmarkt zurück. Der Castingaufruf erfolgt nämlich nur wenige Tage nach dem Comeback der Realityshow in Großbritannien, wo das Format nach mehrjähriger Pause derzeit beim Privatsender ITV läuft – und die Opening-Show allein im linearen Programm auf rund zweieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam.

Ehe "Big Brother" in seinen vier Wänden im kommenden Frühjahr also wieder unbekannte Persönlichkeiten begrüßt, steht ab dem 20. November in Sat.1 zunächst die nächste Promi-Runde an. Schon klar ist, dass sich dann Änderungen ergeben, die möglicherweise auch mit Blick auf eine Normalo-Staffel Sinn ergeben. So wird es bei "Promi Big Brother" neu einen 24-Stunden-Livestream beim Streamer Joyn geben. Joyn springt somit im November und Dezember so prominent wie nie auf den "Promi Big Brother"-Zug auf. Zudem zieht die Produktion auch um. Die zurückliegenden Staffeln entstanden stets in den MMC Studios, fortan wird in Köln-Bocklemünd gelebt und gearbeitet.