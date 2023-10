Gerade erst hat das ZDF unter dem Namen New8 eine neue, internationale Serien-Allianz geschmiedet. Jährlich wollen insgesamt acht öffentlich-rechtliche Anstalten aus ganz Europa jeweils acht Serien pro Jahr produzieren, gleich zwei davon wird das ZDF federführend in die Gemeinschaft einbringen (DWDL.de berichtete). Und auch in der European Alliance ist das ZDF mit France Télévisions und Rai weiterhin aktiv - und jetzt gibt es auch von hier News.

Die drei Sender haben nämlich die Produktion einer neuen, sechsteiligen Serie angekündigt. Diese trägt aktuell den Arbeitstitel "The Emperor's Stone: The Search of La Buse's Treasure" und soll eine "moderne Abenteuerserie für die ganze Familie" sein. Verkündet haben die drei Sender das neue Projekt im Rahmen der Branchenmesse MIA in Rom, bei der Serie handelt es sich um den Gewinner der Ausschreibung 2022 für die nächste gemeinsame Produktion. Aus der Kooperation der drei Sender sind bereits Projekte wie "In 80 Tagen um die Welt" und "Der Schwarm" entstanden.

In der Tradition von "Fluch in der Karibik" und "Da Vinci Code" soll es in der neuen Serie um den modernen Schatzsucher Théo Levasseur gehen, der das Tagebuch seines berühmten Vorfahren, des echten französischen Piraten Olivier "La Buse" Levasseur, entdeckt. Mit seiner Frau, seinem Sohn und seiner Tochter im Schlepptau setzt Théo alles daran, das mythische Juwel "The Emperor's Stone" zu finden. An seiner Familie zeigt er dabei wenig Interesse – bis er im Laufe der epischen Suche erkennen muss, dass der größte Schatz die ganze Zeit mit ihm an Bord seines Bootes war.

Produziert wird die Serie von Nolita (Frankreich; Produzenten: Mathieu Ageron, Maxime Delauney, Romain Rousseau), Aircraft Pictures (Kanada; Produzenten: Andrew Rosen, Anthony Leo) und Film Afrika (Südafrika; Produzent: David Wicht). Executive Producers sind Benjamin Anderson und Gina Marcheschi. Gleichzeitig haben die drei Sender in Rom für die Jahre 2023/24 die dritte Ausschreibung für internationale High-End-Projekte zum Thema künstliche Intelligenz auf den Weg gebracht.