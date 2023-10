Auf den Tag genau vor 100 Jahren entstand Disney. Entsprechend gilt es noch in diesem Jahr ein großes Jubiläum zu feiern beim Maus-Konzern. Im deutschen Free-TV wird dies unter anderem mit einer großen Show bei RTL passieren. "Disney 100 – Die große Jubiläumsshow" soll, wie schon einige Zeit bekannt, am Samstag, 2. Dezember zur besten Sendezeit ausgestrahlt werden. Und für Disney-Fans ist dieser Termin in der Tat sehr bedeutsam.

Anders als inzwischen viele andere Formate wird man "Disney 100 - Die große Jubiläumsshow" nicht im Catch-Up und auch nicht auf Abruf bei RTL+ finden. UFA Show & Factual hat das Programm in den EMG Studios in Hürth vor den Toren Kölns aufgezeichnet. Die Primetimesendung solle "jedes Fanherz höher schlagen lassen", heißt es. Durch den Abend führen Thomas Gottschalk und Victoria Swarovski. Und einschalten im linearen Progamm wird Pflicht sein.



Zu Gast auf dem Show-Sofa sind Giovanni Zarrella, Motsi Mabuse, Michael Bully Herbig, Riccardo Simonetti sowie Palina Rojinski. Als "Ehrengäste" sind Micky und Minnie Maus angereist. Und auch musikalisch soll es werden. Alexander Klaws singt "Dir gehört mein Herz" aus dem Musical "Tarzan", Sasha und der kleine Julius bringen "Probiers mal mit Gemütlichkeit" aus dem Film "Das Dschungelbuch" auf die Bühne. Zarrella lässt "Circle of Life" ("König der Löwen") aufleben, "Lass jetzt los" aus der "Eiskönigin" wird von Willemijn Verkaik gesungen und Yvonne Catterfeld und Tom Beck interpretieren "Beauty and the Beast" neu.

Zudem ist angekündigt, dass die Show einen "Vorgeschmack" auf die Musical-Weltpremiere "Hercules" beinhalten soll.