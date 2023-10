Sky Deutschland hat einen Starttermin des "Diese Ochsenknechts"-Ablegers "Unser Hof" kommuniziert und zudem bestätigt, dass das Format aus dem Hause B28 Produktion für die Marke Sky Nature entstanden ist. In der Sendung gewähren Cheyenne und Nino Einblicke in ihren Alltag auf dem Hof. Sie betreiben bekanntlich einen Chianinahof in der Steiermark – was sie dort erleben, war zuletzt auch schon regelmäßig in "Diese Ochsenknechts" zu sehen.

Zudem zu sehen: Die beiden lassen einen hochmodernen, fast autark laufenden Stall bauen. Mit einem Investment von rund einer halben Millionen Euro sorgt das Projekt für schlaflose Nächte beim jungen Paar. Der Bau verzögert sich und dann knockt ein Bandscheibenvorfall auch noch Nino aus – sechs Monate schonen, schreibt der Arzt vor. Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler ist Bernd Schumacher.





Somit steht das Programm von Sky-Reality-Originals. In dieser Woche debütiert die Jeremy-Fragrance-Doku-Soap, im November und bis kurz vor Weihnachten folgt "Unser Hot". Und von "Diese Ochsenknechts" ist bereits eine weitere Staffel bestellt, die für Anfang 2024 erwartet wird.