am 16.10.2023 - 12:02 Uhr

Erneuter Umbau im "Spiegel"-Führungsteam: Clemens Höges verlässt das Nachrichtenmagazin auf eigenen Wunsch, das hat der Verlag jetzt angekündigt. Höges war bislang Mitglied der Chefredaktion und Blattmacher mit Fokus auf das Print-Heft, zwischen ihm und Chefredakteur Dirk Kurbjuweit, nach dem Abgang von Steffen Klusmann sei Mai dieses Jahres im Amt, kriselte es aber schon eine Zeit lang. Höges war Vertrauter von Klusmann und stellte sich auch gegen den Rausschmiss des Chefredakteurs.

Außerdem hat Kurbjuweit erst vor wenigen Wochen einen sogenannten Editorial Desk eingeführt. Dieser soll künftig als zentrale Steuerungs- und Planungsinstanz für alle Inhalte fungieren. Hier sollen die Themenvorschläge aus den Ressorts zusammenlaufen und die Ressourcen für Recherche wie Produktion verteilt werden. Schon damals stellte sich die Frage, wie Höges in dieses neue Modell passt. Nun also die Trennung. Gleichzeitig hat Kurbjuweit Melanie Amann und Thorsten Dörting zu seinen Stellvertretern berufen, sie gehörten schon bislang der Chefredaktion des Nachrichtenmagazins an.

"Mit der Ernennung meiner Stellvertreterin und meines Stellvertreters ist die neue ‘Spiegel’-Chefredaktion nun komplett, ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Melanie Amann und Thorsten Dörting. Gemeinsam werden wir den ‘Spiegel’ auf Digital First umstellen und unser publizistisches Angebot erweitern und vertiefen", sagt Dirk Kurbjuweit. "Clemens Höges hat mehr als 30 Jahre in unterschiedlichen, sehr verantwortungsvollen Positionen für den ‘Spiegel’ gearbeitet. Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet und wünschen ihm nur das Beste für seinen weiteren Weg."

Für den Editorial Desk hat Kurbjuweit acht Blattmacherinnen und Blattmacher berufen, darunter erstmals auch eine Expertin für Video und Audio. Dem Editorial Desk gehören Barbara Hardinghaus, Judith Horchert, Cordula Meyer, Alexander Neubacher, Oliver Trenkamp und Stefan Weigel (verantwortlich für Texte) an. Carolin Katschak ist Blattmacherin Audio und Video, mit dem speziellen Fokus auf junge Nutzerinnen und Nutzer. Ferdinand Kuchlmayr hat die Position des optischen Blattmachers, der für visuelles Storytelling und datengetriebenen Journalismus sowie für das Aussehen von Homepage und Heft und visuelle Standards zuständig ist. Die Leitung des Teams hat Judith Horchert für ein Jahr, danach soll auf dieser Position jährlich gewechselt werden. Dirk Kurbjuweit: "Wir erwarten uns vom Editorial Desk eine gleichbleibend gute Versorgung unserer digitalen Angebote und unseres Hefts mit ausgezeichnetem Journalismus."

Clemens Höges arbeitete bereits seit dem Jahr 1990 beim "Spiegel". Zunächst war er Korrespondent in Leipzig und Redakteur im Deutschlandressort, dessen stellvertretender Leiter er 1994 wurde. 1997 ging er als Korrespondent nach Washington, Ende 1998 wurde Höges Leiter des Deutschlandressorts, 2008 wechselte er als Reporter ins Auslandsressort und übernahm dessen Leitung im September 2012. Von 2014 bis 2015 war Höges schon einmal stellvertretender Chefredakteur des "Spiegel". Anschließend arbeitete er als Autor im Auslandsressort. Anfang 2019 arbeitete Höges in einer dreiköpfigen Kommission an der Aufklärung des Falls Relotius. Im April 2019 wurde er Blattmacher und zum Mitglied der Chefredaktion ernannt.