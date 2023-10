© Pixabay/DWDL

Ernährungsminister Cem Özdemir will Werbung für ungesunde Lebensmittel, die sich an Kinder richtet, verbieten. BVDW, BDZV, MVFP und VAUNET haben sich nun in einer gemeinsamen Erklärung dagegen ausgesprochen - und sehen sich in einem Gutachten bestätigt.