am 16.10.2023 - 14:20 Uhr

Nur noch bis Ende Oktober wird Franca Lehfeldt für den Fernsehsender Welt moderieren und berichten. Wie das zu Axel Springer gehörende Unternehmen mitteilte, verlässt die Ehefrau von Bundesfinanzminister Christian Lindner den Sender dann auf eigenen Wunsch. Jan Philipp Burgard, Chefredakteur des Fernsehsenders, drückte sein Bedauern ob der Entscheidung seiner Moderatorin aus. Er nannte sie eine profilierte und engagierte Journalistin.

Unklar ist, wer bei Welt die Nachfolge von Franca Lehfeldt, die in aller Regel am späten Nachmittag und frühen Abend on air war, übernehmen wird.