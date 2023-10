Eine klassische Sitcom hat ZDFneo bei der Produktionsfirma Studio Zentral beauftragt und so entstehen derzeit acht Episoden eines Formats, das aktuell unter dem Namen "Jugend" läuft. Gedreht wird in Köln und zwar noch bis Ende November. Die neue Sitcom soll aus Kurzgeschichten bestehen, die eines gemeinsam haben: Sie erzählen von Menschen, die suchen. Suchen nach Glück, nach Liebe und "einfach nach Geld für die nächste Miete".

"Jugend" befasse ich dabei nicht mit dem Ziel – also dem Finden -, sondern dem Weg dahin, heißt es. Stefan Stuckmann hat die Bücher zur neuen Serie geschrieben und ist zudem als Showrunner und Produzent mit seiner Firma Quokas Originals an der Produktion beteiligt. Gemeinsam mit Simon Ostermann und Hannah Dörr führt er auch Regie. Lucas Schmidt und Lasse Scharpen sind Produzenten, Nina Tanneberger ist als Producerin tätig.



Hauptfiguren der Serie sind Cathrin (Sarah Gailer), Tim (Thomas Schubert), Sophie (Eli Riccardi), Frank (Leon Ullrich) und Susanne (Gerti Drassl). Ihr Blick, so heißt es, ist ausschließlich nach vorn gerichtet, weil jede Rückschau "schmerzhaft wäre".

Für Studio Zentral ist es somit bereits das nächste Serienprojekt. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass das Unternehmen für die ARD "Schwarze Früchte" herstellt. Von Studio Zentral kommt zudem eine neue Vampir-Serie für ZDFneo und auch die Weekly "Pumpen", von der gleich 25 Episoden geordert wurden. ZDFneo hält somit am Vorhaben fest, weiter in Serienprojekt zu investieren. Das nächste steht übrigens schon unmittelbar bevor. In wenigen Tagen debütiert mit "Aufgestaut" eine fiktionale Produktion, die die Geschichten von so genannten Klimaklebern erzählt - und von genervten Autofahrern und der Polizei. Studio Zentral ist ein Tochterunternehmen der ZDF Studios.