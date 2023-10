am 16.10.2023 - 17:47 Uhr

Als "deutlich zu frühe Christmas-Movie-Marathon-Week" bewarb Universal TV 2020 seine etwas ausgefallene Idee, schon Mitte November fast fünf Tage lang nonstop Weihnachtsfilme auszustrahlen. Diese "frühlichen Weihnachten" kamen beim Publikum aber offenbar so gut an, dass man die Sonderprogrammierung seither Jahr für Jahr noch etwas früher gestartet und noch etwas länger ausgebreitet hat. Inzwischen ist man bei einem ganzen "Frühliche Weihnachten"-Monat angelangt.

Konkret heißt das: Ab dem 1. November morgens um 6 Uhr und bis zum 30. November werden bei dem Pay-TV-Sender ausschließlich Weihnachtsfilme zu sehen sein - insgesamt 54 Stück, die dementsprechend zahlreich wiederholt werden. 14 Filme sind darunter, die erstmals bei dem Sender zu sehen sind, im Vergleich zum Vorjahr hat man also auch diesbegzüglich aufgerüstet. Wer nicht einfach in einen zufälligen Weihnachtsfilm reinzappen will, kann sich aus dem gesamten Angebot auch jederzeit auf Abruf bedienen.

Das gesamte Angebot umfasst dabei folgende Filme: