am 17.10.2023 - 07:55 Uhr

Geht es nach der Rundfunkkommission der Länder, dann soll in den kommenden Wochen, nämlich bis Ende des Jahres, feststehen, was im Entwurf zum Medienänderungsstaatsvertrag stehen soll. Drei Gruppen arbeiten derzeit noch an dem Entwurf. Eine kümmert sich um die Finanzierung, eine um Leitungsfragen des öffentlich-rechtlichen Rundfunk und eine weitere um Programm und Strukturen. Besonders interessant dürften die Ideen der Gruppe sein, die sich um die Finanzierung kümmert.





Zudem könnte es zu einer größeren Kooperation zwischen ARD und ZDF kommen. Das wird aktuell noch vom Kartellrecht blockiert. Es heißt, für dieses Problem sei inzwischen eine Lösung gefunden. Wann der Medienänderungsstaatsvertrag im Detail feststeht, ist übrigens noch unklar. Beobachter gehen davon aus, dass es nicht vor März 2024 soweit ist, mitunter könnte es auch bis zum kommenden Sommer dauern.