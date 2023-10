Das ProSieben-Magazin "Galileo" geht seinem 25. Geburtstag entgegen. Erstmals lief es am 30. November 1998 im ProSieben-Programm. Schon bekannt war, dass ProSieben aus diesem Anlass mit einem 25-stündigen "Galileo"-Marathon plant. Dieser wird allerdings nur nachträgliche Geburtstagswünsche beinhalten können, da große Teile davon für das Wochenendprogramm gedacht sind. Somit ist das "Galiläum", wie ProSieben es getauft hat, ab Freitag, 1. Dezember um 20:15 zu sehen. Das macht einige Ideen aber nicht weniger attraktiv.

Starten wird der Marathon am ersten Dezember-Freitag wie gewohnt mit "Galileo" um 19:05 Uhr. Daran wird sich zur Primetime "25 Pictures" anschließen. In zweieinhalb Stunden sollen darin die größten Bilder aus 25 "Galileo"-Jahren gezeigt werden. "Galileo True Crime" ist für den späteren Freitagabend ab 22:45 Uhr geplant. Die Nacht über setzt ProSieben auf "Galileo Classics".



Ab sechs Uhr morgens und vier Stunden lang probiert ProSieben das neue "Galileo Kids". Präsentiert werden soll die Strecke von dem "frechen Alienjungen Cosmo" – weitere Details zum Morgenprogramm blieb der Privatsender aber noch schuldig.



Den Samstag über sollen sich ab zehn Uhr dann "Rätsel der Welt", "Lost Places", "Misson to Moon", "Crazy World", "Billo Binder" und "Mission Wissen Weltweit" anschließen. Unterbrochen wird die "Galileo"-Strecke nur kurz für die ab 17:55 Uhr geplante "Newstime". Als Finale sendet ProSieben am 2. Dezember ab 19:05 Uhr dann das 70 Minuten lange "Galileo Top Brain".

In der Gameshow müssen unter anderem Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf, Thore Schölermann sowie Matthias Killing ihr Wissen unter Beweis stellen.