Am Mittwoch kommender Woche wird in München wieder der Blauen Panther verliehen, der aus dem Bayerischen Fernsehpreis hervorgegangen ist. Insgesamt 20 Trophäen werden dann übergeben - und eine Empfängerin steht auch schon fest: Caroline Link wird in der Kategorie "Beste Regie" für die von Claussen+Putz für ZDFneo produzierte Serie "Safe" ausgezeichnet.

In der Begründung der Jury heißt es: "In ihrer ersten TV-Serie schafft Caroline Link Großes für die kleine 'Leinwand'. Die Handlung dreht sich um eine Kinderpsychologin und einen Kinderpsychologen, doch die wahre Spannung liegt nicht im Plot, sondern in den Reaktionen der Kinder auf deren Fragen. Mit einer unfassbaren Genauigkeit in Buch und Regie erzeugt Caroline Link eine höchst emotionale Atmosphäre und vermittelt zugleich Hoffnung auf Heilung. Durch geschicktes Kopfkino gelingt es ihr, den Zuschauerinnen und Zuschauern ein fesselndes Erlebnis zu bieten. Keine andere Serie im deutschen Fernsehen setzt sich derzeit so gekonnt mit dem Thema mentale Gesundheit auseinander und führt die Darstellerinnen und Darsteller auf so brillante Weise. Caroline Links Arbeit ist ein Meisterwerk der Regiekunst und verdient daher den Preis als beste Regiearbeit 2023."

Überreichen wird den Preis die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach, die Link als "Meisterin der Emotionen" bezeichnet. " Mit ihrem sensiblen Blick für Details, Gesten und Blicke schafft sie es, die großen Gefühle dahinter sichtbar zu machen", so Gerlach. Auch Caroline Link hat sich schon zu ihrer Auszeichnung geäußert: "Unsere Kinder und Jugendlichen wachsen in einer komplizierten Zeit auf. Ich freue mich, dass ich mit 'Safe' die Möglichkeit hatte, tief einzutauchen in die Empfindungswelt von Kindern und zu zeigen wie wirksam Spieltherapie sein kann. Ich freue mich riesig über den Regiepreis, den ich ohne das große Einfühlungsvermögen meiner Kinderdarstellerinnen und -darsteller niemals verliehen bekommen hätte."

Nicht für alle Kategorien werden vorab Nominierungen ausgesprochen, dazu zählen aber die Schauspiel-Kategorien: Um den Preis für die beste Schauspielerin konkurrieren demnach Nina Gummich für ihre Rolle als Alice Schwarzer im ARD-Zweiteiler "Alice" (Neue Schönhauser Filmproduktion in Koproduktion mit RBB/WDR/ARD-Degeto), Jella Haase für die titelgebende Rolle in der Netflix-Serie "Kleo" (Zeitsprung Pictures) und Jeanette Hain für ihre Rolle als Jutta in der Serie "Luden - Könige der Repperbahn" (NeueSuper für Prime Video). Bei den Männern sind Akeem van Flodrop für seine Rolle als Davit in der Serie "I don't work here" (NeueSuper für ZDFneo), Dimitrij Schaad für seine Rolle als Sven in der Serie "Kleo" (Zeitsprung Pictures für Netflix) und Klaus Steinbacher für seine Rolle als Franz Beckenbauer im Biopic "Der Kaiser" (Bavaria Fiction für Sky).

In zwei Kategorien entscheidet nicht die Jury, sondern eine Publikumsabstimmung, die allerdings bereits abgeschlossen ist. Dies betrifft die Kategorie "Beliebteste Serie", wo "Hohlbeins - Der Greif" (W&B Television GmbH in Kooperation mit Dog Haus Filmproduktion GmbH für Prime Video), "Gestern waren wir noch Kinder" (Seven Dogs Filmproduktion GmbH für das ZDF) und "Kleo" (Zeitsprung Pictures GmbH für Netflix) zur Auswahl standen. Die zweite Publikumskategorie ist die "Beliebteste Unterhaltungssendung", wo "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", Staffel 16 (ITV Studios Germany GmbH für RTL), "Joko & Klaas gegen ProSieben", Staffel 6 (Florida Entertainment GmbH für ProSieben) und "LOL: Last One Laughing", Staffel 4 (Constantin Entertainment GmbH für Prime Video) gewählt werden konnten.

Über die übrigen Preisträger entscheidet eine unabhängige Jury unter dem Vorsitz von Klaus Schaefer, dem langjährigen Geschäftsführer des FilmFernsehFonds Bayern. Der Jury gehören außerdem an: Fatima Abdollahyan (Bayerischer Rundfunk), Susanne Aigner (Vermarktungschefin von Netflix), Stefan Feldmann (Bayerische Staatskanzlei), Kathrin Flessing (Seven.One Entertainment Group), Katharina Kuchenbuch (ZDF), Philip Pratt (Amazon Studios), Katja Rieger (Vox), Kamila Schmid (Sky Deutschland), ergänzt durch die Fachexpertinnen und -experten Adina Mungenast (ehem. FFF Bayern), Prof. Taç Romey (Hochschule für Fernsehen und Film München), Andrea Schönhuber-Majewski (MoveMe GmbH) und DWDL-Chefreporter Torsten Zarges.

Moderiert wird die Award-Gala von Katrin Müller-Hohenstein und Tobias Krell, Steven Gätjen und Jacqueline Belle nehmen die Promis am Roten Teppich in Empfang. 3sat zeigt die Preisverleihung aus der BMW Welt zeitversetzt am 25. Oktober um 22:25 Uhr.