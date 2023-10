Das ZDF wird am Dienstag, den 28. November, eine Ukraine-Reportage von Markus Lanz ausstrahlen. Der Film mit dem Titel "Markus Lanz: Ukraine - Leben mit dem Krieg" ist an dem besagten Tag ab 22:45 Uhr beim Sender zu sehen, im Anschluss an die einstündige Reportage zeigt das ZDF noch eine neue Ausgabe von "Markus Lanz" - gut möglich, dass es dort dann thematisch ebenfalls um die Ukraine gehen wird.

Bereits bekannt war, dass Lanz zuletzt für die Reportage in der Ukraine gedreht hat. In dem Film, die das ZDF eine "eindrückliche Rundreise durch die Ukraine" nennt, schildern der Moderator und die Autorin Silke Gondolf, wie die ukrainische Gesellschaft gelernt hat, mit dem Krieg zu leben, Leiden zu ertragen und die Hoffnung auf Frieden und Freiheit nicht aufzugeben. Der Film führt Lanz und Gondolf entlang der Städte Lwiw, Kiew, Irpin, Butscha, Mykolajiw, Cherson und Odessa.

"Terra X"-Rückblick & neue Serie

Zwei Tage zuvor, am Sonntag den 26. November, geht’s beim ZDF bereits mit den Jahresrückblicken los. Ab 19:30 Uhr wird dann nämlich "Der große Terra X-Jahresrückblick" zu sehen sein. Harald Lesch, Jasmina Neudecker und Mirko Drotschmann blicken darin zurück auf Krisen und Kontroversen im Jahr 2023 sowie auf neue Erkenntnisse aus der Welt des Wissens. Im Mittelpunkt stehen drei große Themen des Jahres: Künstliche Intelligenz, Naturkatastrophen und die deutsche Energiewende.

Am gleichen Abend wird das ZDF zudem noch eine neue Serie am späten Sonntagabend starten. "Juliet" heißt die deutsch-belgische Koproduktion, deren drei Folgen wöchentlich ab 22:15 Uhr ausgestrahlt werden. Darin geht es um die Polizistin Juliet Dumon, die sich nach dem Tod ihres Vaters in das lokale Kommissariat in ihrem Heimatort versetzen lässt. Dort will sie dem Mord an einer jungen Frau aufklären und muss gleichzeitig ihren untergetauchten Bruder finden. Die Serie ist eine Gemeinschaftsproduktion von Eyeworks Belgien, Warner Bros. ITVP Deutschland in Koproduktion mit ZDF und VRT sowie in Zusammenarbeit mit Leonine Studios und Videoland.