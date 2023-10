Sven Oliver Clausen verlässt das "Manager Magazin", wo er 2014 zunächst stellvertretender Chefredakteur wurde und Ende 2018 die Chefredaktion übernahm, nach rund zehn Jahren spätestens Mitte kommenden Jahres und wechselt zur Madsack Mediengruppe, wo er spätestens zum August 2024 neuer Chefredakteur des RedaktionsNetzwerks Deutschland wird. Er löst dort Marco Fenske ab, der das Unternehmen laut Mitteilung auf eigenen Wunsch verlässt.

Clausen, der vor seiner Zeit beim "Manager Magazin" für die "Welt" und die "FTD" tätig war, wird sich die Aufgaben mit Eva Quadbeck teilen, die weiterhin als Co-Chefredakteurin an Bord bleibt und für das Hauptstadtbüro und im Schwerpunkt die bundespolitische Themen zuständig bleibt. Clausen soll insbesondere die journalistischen und digitalen Themenfelder am Standort in Hannover verantworten und zudem die Entwicklung weiterer journalistischer Produkte und Formate vorantreiben.

Madsack-CEO Thomas Düffert: "Mehr als 70 Partnertitel sind eine große Verantwortung für das RND. Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit Sven Oliver Clausen einen sehr erfahrenen und führungsstarken Chefredakteur für das RND gewinnen konnten. Er ist aufgrund seiner großen Expertise in der Digitalisierung von Journalismus, in der Organisationsentwicklung und nicht zuletzt auch journalistisch in den Themenfeldern Wirtschaft, Finanzen und Gesellschaft ein großer Gewinn für das RND. Er wird gemeinsam mit Eva Quadbeck, dem gesamten RND-Team und in enger Zusammenarbeit mit Hannah Suppa (Koordinatorin der regionalen Chefredaktionen der Madsack Mediengruppe) und unseren starken lokalen Medienmarken den erfolgreichen Weg der vergangenen Jahre fortsetzen und beschleunigen."

Dem scheidenden Chefredakteur dankte er für seine Arbeit: "Marco Fenske hat in den vergangenen neun Jahren einen großen Beitrag zum Aufbau und zur Positionierung des RND geleistet. Ohne ihn würde das RND heute nicht dort stehen, wo es steht. Die vielen zufriedenen Partner in unserem Netzwerk sprechen für sich. Wir wünschen Marco Fenske für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Weg von Herzen alles Gute!"