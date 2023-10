Der HR muss sich auf die Suche nach einer neuen Programmdirektorin bzw. einem neuen Programmdirektor machen. Gabriele Holzner, die diesen Job aktuell innehat und nebenbei auch stellvertretende Intendantin des Unternehmens ist, hat nun überraschend angekündigt, ihre Ämter beim Sender zum 31. Dezember 2024 zurückzulegen. DWDL.de liegt ein Eintrag aus dem HR-Intranet vor, in dem Holzner ihre Beweggründe erklärt.

Die Programmdirektorin sagt unter anderem, sie habe ihre Entscheidung in enger Abstimmung mit Intendant Florian Hager getroffen, damit dieser nun noch Zeit habe, um einen reibungslosen Übergang zu gestalten. "Ich bin Ende nächsten Jahres fast 65 Jahre alt, und ich glaube, es ist Zeit, für frische Energie und eine neue Perspektive in dieser großartigen Aufgabe", so Holzner. Diese Begründung kommt durchaus überraschend, schließlich wollte sie Ende 2021 auch HR-Intendantin werden. Hier setzte sich allerdings Hager durch. Ihre Amtszeit als Programmdirektorin wäre noch bis in das Jahr 2026 gegangen.

Holzner spricht im Intranet des HR aber auch von anstrengenden Jahren, die hinter allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern liegen würden. "Die zahlreichen Veränderungsprozesse, die ich als Direktorin angestoßen habe, haben viel Kraft gekostet", sagt sie. In den kommenden Monaten wolle sie dennoch "mit vollen Einsatz und Leidenschaft" arbeiten und begonnene Projekte umsetzen. "Die Zukunft des HR liegt mit echt am Herzen", so Holzner.

Wer die Nachfolge von Gabriele Holzner übernehmen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar. Ihre Stelle als Programmdirektorin soll aber ausgeschrieben werden. Von den HR-Gremien gewählt werden muss die Holzner-Nachfolge dann aber nicht, sehr wohl muss der Verwaltungsrat aber die Vergütung absegnen. Nach dem aktuellen Stand des HR-Gesetzes benötigt der Intendant die Zustimmung des Verwaltungsrats bei Personalentscheidungen nur dann, wenn er einen neuen Betriebsdirektor oder eine neue Betriebsdirektorin einstellen will. Diesen Job hat aktuell Stephanie Weber inne.

Gabriele Holzner volontierte einst beim Bayerischen Rundfunk (BR) und arbeitete dann für wenige Jahre als freiberufliche Journalistin unter anderem für den BR und die "SZ". Später dockte sie beim NDR an, dort war sie unter anderem Studioleiterin in Schwerin, zwischen 1997 und 2000 arbeitete sie bei ARD-aktuell in Hamburg. Dann folgte der Wechsel nach Hessen, zunächst leitete Holzner das HR-Studio in Wiesbaden, später war sie Leiterin der Fernsehnachrichten. 2016 wurde sie Fernsehdirektorin, im Zuge eines Umbaus agiert sie seit 2020 als Programmdirektorin. Als solche verantwortet sie beim Sender nicht nur die Fernseh-Angebote, sondern auch den Hörfunk und das Digitale. Auch die Zulieferungen für die anderen ARD-Kanäle (Das Erste, Funk, 3Sat, KiKA, Mediathek etc.) sowie die HR-Big Band und das HR-Sinfonieorchester sind in der Programmdirektion gebündelt. Seit Januar 2021 ist Holzner auch stellvertretende Intendantin.