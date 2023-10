© Seven.One

Der dankt Rosemann zum Abschied und erklärt: "In den vergangenen zwölf Monaten habe ich Daniel Rosemann als außergewöhnlichen Fernsehfachmann erlebt, der ein sehr feines Gespür und eine große Liebe für das Programmmachen hat." Rosemann selbst sagt: "ProSieben und Sat.1 nach 15 sehr intensiven Jahren zu verlassen, ist definitiv die größte und schwerste Entscheidung, die ich in meinem Leben bislang getroffen habe. Aber für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich gehe mit großer Dankbarkeit für alles, was ich mit meinen Teams in den vergangenen Jahren gestalten konnte. Es war eine wunderbare Aufgabe, sieben Jahre ProSieben und zwei Jahre Sat.1 zu fühlen und zu denken. Zum Abschied sage ich Danke an alle Künstlerinnen und Künstler, allen Produzentinnen und Produzenten, an alle Kolleginnen und Kollegen, die meine Arbeit für ProSieben und Sat.1 in den vergangenen Jahren zum vielleicht besten Job der Welt für mich gemacht haben. Danke euch.“

© Seven.One

Nach dem Ausscheiden von Daniel Rosemann erhalten Sat.1 und ProSieben wieder eigene Senderchefs, wobei man sich in Unterföhring auf interne Köpfe stützt, deren Aufgabe einmal weniger, einmal mehr in Kontinuität liegt: Marc Rasmus, bisher Kabel Eins-Senderchef, übernimmt die Verantwortung für Sat.1 und Hannes Hiller, bislang SVP Content Development ProSieben & Sat.1, wird neuer ProSieben-Chef. Bei Kabel Eins rückt der der bisherige Stellvertreter von Marc Rasmus, Felix von Mengden, in die leitende Rolle auf. Eine strukturelle Veränderung gibt es bei denen kleineren Sendern: Sixx-Chefin Ellen Koch verantwortet in Zukunft zusätzlich Sat.1 Gold sowie auch die auf männliche Zielgruppen positionierten Sender ProSieben Maxx und Kabel Eins Doku.

© Seven.One / Benedikt Müller

Änderungen gibt auch beim angesprochenen Streamingdienst Joyn - und das verbunden mit einer erstaunlich klaren Ansage. Der in den Mittelpunkt der Entertainment-Strategie gestellte Streamingdienst bekommt eine neue Geschäftsführerin, weil Tassilo Raesig, bisheriger CEO Joyn, und René Sahm, bisher CFO und COO Joyn, das Unternehmen "aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung der Plattform" verlassen. An ihrer Stelle wird Katharina Frömsdorf zum 1. November neue Vorsitzende der Geschäftsführung von Joyn, wo neben ihr auch Benjamin Risom und Nicole Agudo Berbel einziehen. Frömsdorf wird außerdem bei Seven.One Entertainment Chief Digital & Growth Officer um alle digitalen Plattformen zu koordinieren, dazu gehören Joyn, die Sender-Webseiten, Distribution sowie Studio71 und Seven.One Audio.