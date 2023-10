Um das inhaltlich inzwischen deutlich breiter aufgestellte RTL+ einem noch größeren Publikum bekannt zu machen, hat RTL Deutschland eine umfassende Marketingkampagne angekündigt. Die Rede ist von einem "hohen zweistelligen Millionen-Bruttovolumen", das der Konzern bis Ende des Jahres aufwendet, um neue Zielgruppen über alle Mediengattungen hinweg anzusprechen. Geplant sind Werbemaßnahmen in TV, Radio, (Digital) Out of Home, Online, Print sowie in Social Media. RTL Deutschland spricht von seiner "umfangreichsten Marketingkampagne des Jahres".

Und weil die Deutschen große Fans von All-Inklusive-Urlauben sind, stellt RTL Deutschland diesen Gedanken auch in den Mittelpunkt seiner Kampagne. Damit will man den Menschen klarmachen, dass RTL+ inzwischen weit mehr ist als die verlängerte Online-Abspielbank von RTL und den anderen Sendern der Gruppe. Seit einigen Wochen finden sich auf der Plattform bekanntlich auch die Audio-Inhalte von RTL. Im Browser gibt es auch schon einige Magazin-Inhalte, optisch sieht das allerdings noch recht schlicht aus.

Im Kampagnen-Fokus stehen daher auch erst einmal die Video- und Audio-Inhalte. Da macht das "All Inclusive"-Motto dann zwar gar nicht mehr so richtig viel Sinn, weil das ja eben auch Texte beinhalten würde, aber RTL will diese Ausbaustufe von RTL+ nun offenkundig dennoch unter einem großen Aufschlag bewerben. In den Werbeclips ist Jan Köppen in Urlaubsmontur zu sehen, mit einem Augenzwinkern verweist er auf die Vorteile von RTL+. Unterstützung erhält er durch einige RTL-Gesichter wie Lukas Podolski, Motsi Mabuse, Sophia Thomalla, Frank Buschmann oder auch Elton.

Aufgeteilt ist die Kampagne in drei Phasen: Zuerst wird RTL+ als gattungsübergreifendes Angebot etabliert, "um das Produktverständnis in der Zielgruppe zu erhöhen", heißt es von RTL Deutschland. Dafür setzen die Kölner auf eine hohe Sichtbarkeit, also große Reichweite. In Social Media greifen weitere prominente Gesichter den "All Inclusive"-Gedanken auf. Print-, (Digital) Out of Home-Anzeigen, Riesenposter, Rundfunk Spots und Social Media sollen die Sichtbarkeit der Kampagne zudem erhöhen. Im nächsten Schritt soll es bis Ende des Jahres einzelne Peaks geben, beispielsweise einen Fokus auf das Musikangebot inklusive Hörbücher und Podcasts.

Julian Weiss, Chief Marketing Officer RTL Deutschland, erklärt: "Unsere Kampagne bringt Vielfalt, Einfachheit und Preis auf den Punkt – bei RTL+ ist einfach alles dabei. Und das gilt auch für die größte Kampagne des Jahres: Ein cooler Look, ein frecher Ton und die richtigen Promis in Urlaubsstimmung. In einem Satz: RTL goes All Inclusive." Entwickelt wurden die Kampagne, der strategische Rahmen samt Konzept, Kreation und Mediastrategie vom Brand & Marketing-Team von RTL Deutschland.