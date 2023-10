"Der Verband hat den Wandel unserer Branche aktiv mitgestaltet und mit einem Blick auf das große Ganze die Interessen der unabhängigen Produzent*innen formuliert und forciert", erklärten Vorstand und Geschäftsführer in einem gemeinsamen Statement. "In diesem Sinne werden wir einen nahtlosen Übergang auf die Nachfolge in der Geschäftsführung sicherstellen, ebenso sollen zukünftig auch neue Akzente in der politischen Lobbyarbeit gesetzt werden."

In der verbleibenden Amtszeit von Schmidt, aber auch darüber hinaus bleibe es neben der aktuellen Reform der Filmförderung und Finanzierung als "Blockbuster-Thema" ein vorrangiges Ziel, "die Rahmenbedingungen für den digitalen Wandel in der Film- und Medienbranche mitzugestalten und Vielfalt und Innovation auf Leinwand und Bildschirm zu gewährleisten".