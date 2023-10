am 19.10.2023 - 17:07 Uhr

Die BR-Soap "Dahoam is dahoam" geht weiter: Das zuständige Gremium des BR-Rundfunkrats hat am Donnerstag einer Fortführung der Produktion zugestimmt. Insgesamt können damit 340 neue Folgen des Dauerbrenners gedreht werden. Seit dem Start von 16 Jahren sind bereits weit mehr als 3.000 Folgen im Vorabendprogramm des BR Fernsehens gelaufen.

Aus Quotensicht ist "Dahoam is dahoam" noch immer ein voller Quoten-Erfolg: Im dritten Quartal 2023 lag der Marktanteil der Serie in Bayern nach Angaben des Bayerischen Rundfunks bei 17,3 Prozent. Im Schnitt schalten durchschnittlich 443.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Sendegebiet ein, bundesweit sind es sogar über 600.000 Menschen. Dazu kommen mehr als 25 Millionen Abrufe zwischen Januar und September in der ARD-Mediathek. Hinter der Produktion steht die Dahoam Television, eine Tochterfirma der Constantin Film.

Wer noch einmal sehen möchte, wie alles begann, bekommt übrigens ab dem 1. November die Gelegenheit dazu: Ab dann wird das BR Fernsehen die Serie montags bis freitags ab 9:10 Uhr in Doppelfolgen wiederholen - beginnend mit der ersten Folge. Darüber hinaus sollen die früheren Episoden auch in der ARD-Mediathek zum Abruf bereitgestellt werden.

Das BR Fernsehen ist übrigens das einzige Dritte Programm, das eine tägliche Vorabendserie im Programm hat. Seit dem Start entwickelte sich "Dahoam is dahom" im Süden der Republik zum Kult: Wie der BR ermittelt hat, hatten in der Vergangenheit über 90 Prozent der Bayern bereits Kontakt mit mindestens einer Folge.