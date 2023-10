"Besonders kreative, innovative bzw. effektive Design-, Promotion- und Markenkommunikationsmaßnahmen" sind es, die am Montagabend zum nunmehr 25. Mal mit den Eyes & Ears Awards ausgezeichnet wurden. Die Anzahl der vergebenen Preise, in den meisten Kategorien in Gold, Silber und Bronze, war dabei einmal mehr riesig. Am häufigsten Gold - insgesamt zwölf Mal - gab es dabei in diesem Jahr für Arbeiten von oder für RTL Deutschland.

Angetan war die Jury beispielsweise davon, wie die neu erworbenen NFL-Rechte bei RTL in Szene gesetzt wurden. So gab es für die NFL-Übertragungen eine Auszeichnung in Gold fürs beste Sport-Design, für den besten Programm-Vorspann im Sport-Bereich wie auch für den besten Programmspot Sport. Weitere Preise für RTL Deutschland gab's aber sogar doppelt auch für den "Ibes Rap" und den "RTL Spendenmarathon", zudem wurde die Kampagne für "Sisi 2" als "beste integrierte Kampagne für ein Programm: Fiction" ausgezeichnet.

Gold gewann RTL aber auch in der Kategorie "Bestes Informations- und Nachrichtendesign", wo sich die Nachrichtenformate von RTL knapp gegen die neu aufgestellte ":newstime" auf den Seven.One-Sendern durchsetzten, die aber zumindest eine Auszeichnung in Silber erhielten. Zur Begründung hieß es von der Jury: "Mit diesem Relaunch wurde der gesamte News-Bereich stärker an die Hauptmarke angebunden, ohne die inhaltliche Stärke der einzelnen Formate zu beeinträchtigen. Reduziert auf das Wesentliche, mit klaren Farben und immer den Content im Fokus überzeugen die RTL News in jeder Hinsicht!"

Doch auch bei ProSiebenSat.1 konnte man sich über immerhin acht Gold-Auszeichnungen freuen. Hier wurden unter anderem die Programm-Spots für die Sat.1-Serie "Blackout", die Sat.1-Show "The Voice Kids", das ProSieben-Format "Wer stiehlt mir die Show?" und die Kabel-Eins-Sonderprogrammierung zu Keanu Reaves mit dem Titel "Keanu rief's" gewürdigt. Eher überraschend vielleicht die Auszeichung für die offensichtlich nicht besonders erfolgreiche Programm-Kampagne für "Volles Haus". Die Jury meint hier aber: "Ein klarer roter Faden führt durch die 'Volles Haus'-Kampagne. Gut inszeniert gibt sie einen Einblick in das Programm und macht Spaß auf mehr!"

Sieben Mal Gold ging an's ZDF, auffällig häufig im digitalen Bereich: Unter anderem gab's Gold für die Präsentation von Retro-Serien in der ZDF-Mediathek. "Durch die Reduktion auf ikonische Elemente erhalten die ZDF-Serien- und Filmklassiker einen einheitlichen Gestaltungsstil. Starke Visuals, die in ihrem Retro-Look ein modernes Ganzes bilden. Das macht Lust auf die Mediathek", so die Jury. Für das "Elevator Quiz" im Rahmen von "40 Jahre Terra X" gab's einen Preis für die beste digitale Experience, generell gab's für die Aktionen rund um das 40-jährige Jubiläum auch einen Preis für die beste Integrierte Kampagne für ein Non-Fiction-Programm. "Gestern waren wir noch Kinder" wurde aus Jury-Sicht mit der besten Social-Media-Kampagne beworben, "Der Schwarm" mit dem besten Influencer-Marketing.

Im Folgenden: Alle Preisträgerinnen und Preisträger im Überblick sowie die Begründungen der Jury