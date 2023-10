Nur wenige Wochen nach der letzten "Tagesthemen"-Ausgabe mit Caren Miosga wird ihre Nachfolgerin zu ihrem ersten Einsatz in der ARD-Nachrichtensendung kommen: Wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mitteilte, soll Jessy Wellmer am Montag, den 30. Oktober zum ersten Mal die "Tagesthemen" moderieren. Sie wird als Hauptmoderatorin im Wechsel mit Ingo Zamperoni durch die Sendung führen. Die Vertretung für die beiden übernehmen weiterhin Aline Abboud und Helge Fuhst.

"Es ist eine herausfordernde Zeit für den Nachrichtenjournalismus", sagt Wellmer. "Angesichts des Umbruchs, den die Welt erlebt, wollen die Menschen zuverlässige Informationen und Hintergründe. Den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Wandel abzubilden, Zusammenhänge zu erklären und Nachrichten kritisch zu hinterfragen, ist eine essenzielle journalistische Aufgabe. Ich freue mich, dabei mit dem starken Team der tagesthemen zusammenarbeiten zu dürfen."

In der Vergangenheit stand Jessy Wellmer bei zahlreichen Sport-Übertragungen der ARD vor der Kamera, moderierte aber auch das "ARD-Mittagsmagazin" und die Nachrichtensendung "RBB aktuell". In diesem und im vergangenen Jahr produzierte sie für die ARD zudem zwei Reportagen aus Ostdeutschland.

MIO Media produziert Miosga-Talkshow

Neue Details gibt es inzwischen auch zu den Polittalk-Plänen von Caren Miosga, die ab 2024 bekanntlich Nachfolgerin von Anne Will am Sonntagabend wird. Laut "epd medien" hat Miosga nun eine Produktionsfirma gegründet, die auf den Namen MIO Media hört und in den kommenden beiden Jahren jeweils 30 Ausgaben ihrer neuen Talkshow herstellen wird. Dem Bericht zufolge übernimmt Marcus Foag, der auch weiterhin Chef von Beckground TV bleiben soll, zusammen mit Miosga die Geschäftsführung. Foag hält zugleich 25 Prozent der Anteile an MIO Media. Redaktionsleiter der neuen Sendung wird Stephan Kittelmann, der zuletzt Sendechef von "Stern TV" war.