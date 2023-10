RTLzwei hat die Rückkehr von "Armes Deutschland - Deine Kinder" angekündigt. Die vierte Staffel mit insgesamt vier neuen Ausgaben wird ab dem 6. November immer montags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen sein. Derzeit sind auf diesem Sendeplatz noch "Geissens’ Mega Mansions" zu sehen. Inhaltlich wird es im November also einen ziemlich harten Bruch am Montagabend geben.

In der Sozialreportage will RTLzwei Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien eine Stimme geben und ihre Geschichten erzählen. Dabei schaut man darauf, wie ihr Alltag aussieht und welche Herausforderungen sie bewältigen müssen. In den neuen Folgen geht es unter anderem um die achtjährige Talina, die zusammen mit ihrer Großfamilie in der Nähe von Mönchengladbach lebt. Produziert wird das Format von Good Times.