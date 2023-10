am 22.10.2023 - 10:03 Uhr

Kaum ein Jahr ist es her, dass Frank Plasberg die Moderation von "Hart aber fair" in die Hände von Louis Klamroth legte, da verabschiedet sich der 66-Jährige auch von seinem erfolgreichen Jahresrückblicks-Quiz im Ersten. Nach 15 Jahren hört er auch dort auf, wie schon bei der Show im vorigen Jahr kommuniziert wurde.

Sein Nachfolger steht aber erst jetzt fest: Wie die ARD am Sonntag bestätigte, wird in diesem Jahr erstmals Kai Pflaume durch die von i&u produzierte Sendung führen. "2023 - Das Quiz" soll demnach am Samstag, den 30. Dezember um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Als Gäste sind demnach diesmal Florian Silbereisen, Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Jan Josef Liefers mit dabei.

Die Show ist seit ihrem Start im Jahr 2008 ein riesiger Erfolg, erreichte in der Vergangenheit bis zu sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und lag damit in den vergangenen Jahren sogar recht deutlich vor den traditionellen Jahresrückblicken im deutschen Fernsehen. Plasbergs Abschiedsfolge hatte sich 2022 allerdings etwas schwerer getan, war mit rund 4,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie fast 16 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber trotzdem ausgesprochen erfolgreich.

Dass Kai Pflaume Plasbergs Fußstapfen füllen kann, dürfte wohl unstrittig sein, schließlich moderiert er seit vielen Jahren große Erfolgsshows in der ARD, darunter das tägliche Vorabendquiz "Wer weiß denn sowas?", das sich übrigens am Montag aus der Pause zurückmelden wird.