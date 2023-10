Seit mittlerweile mehr als fünf Jahrzehnten gehört der "Tatort" zum erfolgreichsten, was das deutsche Fernsehen in Sachen Reichweite zu bieten hat. Amerikaner haben von der Reihe hingegen in der Regel wohl noch nichts gehört, den Sprung über den Atlantik schaffte der "Tatort" bislang nicht. Das ändert sich nun mit Hilfe des Streamingdienstes MHz Choice, der sich generell auf internationale Produktionen spezialisiert hat, die mit englischen Untertiteln versehen werden.

Beta Film hat während der MIPCOM in Cannes nun insgesamt 250 "Tatort"-Stunden an MHz Choice verkauft. Es handelt sich dabei allesamt um WDR-(Ko-)Produktionen: So gehören 33 Münster-"Tatorte" mit Jan Josef Liefers und Axel Prahl ebenso zum Paket wie 45 Fälle aus Köln und 19 Fälle aus Dortmund. Zudem wird auch der Duisburger Kult-Kommissar Horst Schimanski in den USA und Kanada zu sehen sein.

Zudem sind auch ausgewählte Bremer "Tatorte" mit dem Duo Lürsen und Stedefreund Teil des Pakets. Beta Film kooperiert dabei im Weltvertrieb mit der WDR Mediagroup und hält die internationalen Vertriebsrechte am Katalog der kommerziellen WDR-Tochter.