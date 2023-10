am 23.10.2023 - 10:14 Uhr

Nachdem RTL im vorigen Jahr mit Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg auf ein wenig harmonisches Duo bei seinem Jahresrückblick setzte, versucht es RTL diesmal mit einer konventionelleren Besetzung jener Show, die Günther Jauch zuvor 25 Jahre lang präsentierte: Wie der Sender am Montag ankündigte, übernimmt Steffen Hallaschka in diesem Jahr die Moderation von "2023! Menschen, Bilder, Emotionen". Eine naheliegende Personlie, schließlich hatte Hallaschka vor zwölf Jahren auch bei "Stern TV" die Nachfolge von Günther Jauch angetreten.

"'Menschen, Bilder, Emotionen' ist ein absoluter TV-Klassiker am Jahresende. Ich freue mich sehr, Gastgeber in diesem Jahresrückblick zu sein", sagte Steffen Hallaschka zu seiner neuen Aufgabe. "Ich habe mir dafür eine Runde von prominenten Freunden eingeladen, mit denen ich auf ihr persönliches Jahr zurückschauen möchte. Und gemeinsam werden wir Menschen begegnen, die mit ihren Schicksalen oder ihren Erfolgen in diesem Jahr Schlagzeilen gemacht haben." Erst Anfang des Jahres hatte Hallaschka seinen Vertrag mit RTL um mehrere Jahre verlängert (DWDL.de berichtete).

Neu ist allerdings nicht nur der Moderator, sondern auch der Senderplatz: Nachdem der Sonntagabend durch die NFL-Übertragungen belegt ist, wechselt "Menschen, Bilder, Emotionen" erstmals auf den Donnerstag. Konkret wird die Show am 7. Dezember um 20:15 Uhr live zu sehen sein.

Aus Quotensicht schien sich die große Zeit der Jahresrückblicke zuletzt dem Ende entgegenzuneigen. Mit nur rund 2,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie kaum mehr als elf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war die RTL-Show im Vorjahr kein allzu großer Erfolg für RTL. In ihrer Hochphase hatte "Menschen, Bilder, Emotionen" einst mehr als acht Millionen Menschen vor den Fernseher gelockt. Das ZDF verzichtet seit einigen Jahren sogar auf seine traditionelle "Menschen"-Sendung und setzt dafür auf eine Primetime-Ausgabe des Talks mit Markus Lanz.