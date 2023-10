© Sky

Der Name "Triple" ergibt sich wohl auch durch ein festes Ensemble vor der Kamera: Riccardo Basile fungiert als Moderator und wird in der Sendung von Roman Weidenfeller und Horst Heldt unterstützt, die als feste Besetzung in jeder Ausgabe mit dabei sind. In der Regel soll das Trio um einen Gast ergänzt werden - zum Auftakt ist es Mehmet Scholl, was "Bild" dann sogleich zum "TV-Comeback" aufbauschte.

Inhaltlich soll es bei "Triple" um das Fußballgeschehen und aktuelle Themen gehen. Im Fokus stehen dabei der zurückliegende Spieltag der Champions League und das bevorstehende Bundesliga-Wochenende. Gesendet wird der Talk aus dem Nachrichtenstudio von Sky Sport News.

Das Talk-Portfolio von Sky wächst mit dem Neustart somit wieder an: Mit "Sky 90", moderiert von Patrick Wasserziehr, hat Sky seit vielen Jahren einen beliebten Fußball-Talk im Programm. Zwischenzeitlich fungierte auch Jörg Wontorra nach seinem Abschied vom "Doppelpass" als Moderator einer eigenen Sky-Sendung, die jedoch nach einiger Zeit wieder eingestellt wurde.