am 24.10.2023 - 09:30 Uhr

Bereits in der kommenden Nacht startet die NBA in die neue Saison - und mit ProSieben und ProSieben Maxx hat die amerikanische Basketball-Liga neuerdings reichlich Präsenz im deutschen Free-TV. Wer für die Live-Übertragungen vor der Kamera stehen wird, war bislang aber noch nicht unklar.

Bis jetzt: Wie ProSieben gegenüber DWDL.de bestätigte, wird Christoph "Icke" Dommisch die Live-Übertragungen von "ran NBA" moderieren. Sportjournalist Alexander Schlüter, der Fußball-Fans von DAZN bekannt ist, ist darüber hinaus als Moderator und Kommentator im Einsatz. Ergänzt wird das Team durch die ehemalige Nationalspielerin Ireti Amojo, Rekord-Nationalspieler Patrick Femerling sowie Alex King, den Rekordspieler der Basketball-Bundesliga. Sie begleiten die NBA-Sendungen als Experten. Komplettiert wird das "ran NBA"-Team von Liam Carpenter, Alex Vogel, Matthias Killing, Jan Lüdeke, Markus Krawinkel und Christian Düren.

Christoph "Icke" Dommisch hat sich in den vergangenen Jahren als "Netman" der NFL-Übertragungen bei ProSieben einen Namen gemacht, ist aber, anders als viele seiner Kolleginnen und Kollegen, nach dem Rechteverlust nicht zu RTL gewechselt. "Basketball war die erste Sportart, für die ich mich als kleiner Junge begeistert habe", sagt er nun über seine neue Aufgabe. "Dirk Nowitzki war und ist mein absoluter Sport-Hero. Dass ich jetzt mit der 'ran NBA'-Crew über 'meine' Sportart berichten kann, ist ein Volltreffer. Die 'ran'-Community, die vielen Basketball-Fans in Deutschland und alle Sport-Interessierten können sich auf spannende und begeisternde Abende freuen."

Alexander Schlüter: "Die Weltmeisterschaft hat gezeigt, was der Basketball alles kann – nicht nur dieses unglaubliche deutsche Team, auch der Sport an sich: Gute Typen, Teamerfolg, Taktik und Emotionen. Alles das jetzt in der besten Liga der Welt zu begleiten und noch mehr Menschen näher zu bringen, ist eine der tollsten Aufgaben, die ich mir vorstellen kann."

Die neue NBA-Saison beginnt in der Nacht auf Mittwoch mit dem Duell zwischen dem amtierenden Champion Denver Nuggets und den Los Angeles Lakers. Übertragen wird die Partie ab 1:05 Uhr von ProSieben, ran.de und Joyn, ehe am Wochenende ProSieben Maxx übernimmt. Die Pay-TV-Rechte an der NBA hält DAZN.