Ein Drink an der Bar - das ist die Ausgangssituation einer neuen Talkshow, die der RBB im November an den Start bringen wird. Ab dem 9. November steht das neue Format "Der letzte Drink" mit Moderatorin Anna Dushime in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit. Im RBB Fernsehen gibt es die erste - und vorerst einzige - Ausgabe am 28. November um 23:00 Uhr zu sehen.

"Der letzte Drink" hat es sich nach Angaben des Senders zur Aufgabe gemacht, "die Talkshow wieder auf ihren Ursprung zurückzuführen", wie es heißt. So sei "das Gespräch der Star" der Sendung, erklärt der RBB und verspricht: "Statt oberflächlichem Promo-Geplänkel sorgt Gastgeberin Anna Dushime für ehrliche und spannende Unterhaltung." Unterschiedliche Ansichten und Meinungen sollen respektvoll an der Bar eines Berliner Hotels diskutiert werden.

Gast der ersten Ausgabe ist Schlagerstar Roberto Blanco, der in dem RBB-Talk offen über sein Leben spricht, darunter die Frage, was er über die woke Bewegung, das N-Wort und Me Too denkt.

Moderatorin Anna Dushime ist in Kigali geboren, in England zur Schule gegangen, hat am Niederrhein Abitur gemacht und in den Niederlanden studiert. Sie ist als Autorin, Moderatorin und Redaktionsleiterin unter anderem für das Satireformat "Browser Ballett". Dieses wird ebenso wie ihre neue RBB-Sendung von Steinberger Silberstein produziert. Produzent ist David Steinberger, Producer des Formats ist Till Lazarewski.