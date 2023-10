Mit Kerry Hau hat sich der nächste Chefreporter von Sport1 für einen Wechsel zu Sky Sport entschieden. Hau soll seine neue Aufgabe am 1. Januar 2024 antreten und ab dann zum so genannten "Süd-Reporter-Team" von Sky Sport News gehören. Bei Sport1 arbeitete der 30-Jährige seit Anfang 2022 hauptverantwortlich für die Berichterstattung rund um den FC Bayern München und die deutsche Nationalmannschaft. Den Fußballrekordmeister von der Säbener Straße soll Hau fortan auch als Sky-Reporter begleiten. Ebenso ist von einem Mitwirken des Sportreporters am "Transfer Update" die Rede.

Matthias Schmidt, Director Sky Sport News, nannte Hau "bestens vernetzt" und "ganz nah dran an den Geschehnissen rund um den Rekordmeister, den er bereits seit vielen Jahren begleitet." Er solle "als weiteres wichtiges Gesicht in unserem Team" die tägliche Berichterstattung von Sky Sport News bereichern.

Hau selbst, der in dieser Woche mit dem FC Bayern München beim Champions-League-Spiel in Istanbul war, sagt: "Ich bin sehr glücklich über den Schritt zu Sky Sport – einer Marke, die als Nummer eins im deutschen Fußball-TV-Markt und mit all ihrer Strahlkraft schon immer einen besonderen Reiz für mich hatte. Ich freue mich sehr darauf, mich in das Reporter-Team und die Redaktion einzubringen und auch weiterhin vor allem über den FC Bayern zu berichten."



Schon zum 1. Dezember startet indes der bisherige Sport1-Chefreporter Patrick Berger bei Sky Sport News. Sein Wechsel wurde vor einigen Wochen bekannt. Berger wird bei SSN über Borussia Dortmund, die Nationalmannschaft und das Transfergeschehen berichten und zudem auch bei Live-Spielen als Field Reporter eingesetzt werden.

Die Verpflichtungen sind eine Reaktion auf mehrere Abgänge im Sky-Reporter-Team. So haben unlängst Personen wie Sven Westerschulze oder Christian Akber-Sade den Sportnachrichten-Sender verlassen.