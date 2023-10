Filmschaffende mit Migrationsgeschichte, die durch ihre Präsenz und ihre Produktionen besonderen Einfluss auf die deutsche Film- und Fernsehlandschaft genommen haben und Vorbilder sind, sind in Köln im Rahmen der Talent over Privilege Conference ausgezeichnet worden. In drei Kategorien wurden die TOP Awards verliehen. Prämiert wurde Schauspielerin Tua El-Fawwal als "Talent on Screen", Regisseurin Soleen Yusef ("Skylines", "Sam - Ein Sachse") wurde als "Talent Behind the Camera" ausgezeichnet und Produzent Tyron Ricketts wurde im Bereich "One of the Firsts" geehrt.

Gefördert wurde die Conference, auf der es auf verschiedenen Panels auch rund um die Darstellung vielfältiger Lebenswirklichkeiten in der deutschen Film- und Medienbranche ging, von der ARD Degeto, der Medien- und Filmstiftung NRW und der Bundeszentrale für politische Bildung.