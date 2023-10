Obwohl als sechsteilige Serie konzipiert, wird RTL die Verfilmung der Geschichte des FC Bayern München demnächst im linearen Fernsehen nur in einer gekürzten Spielfilm-Version ausstrahlen. "Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern" heißt die Produktion von UFA Fiction, die, wie jetzt bekannt wurde, am Mittwoch, den 22. November um 20:15 Uhr gezeigt werden soll. Um dem Drama eine große Bühne zu bieten, verzichtet der Privatsender an diesem Abend sogar auf sein Nachrichtenmagazin "RTL Direkt".

Bei RTL werden jedoch ausschließlich die ersten drei Folgen gesendet, die komplette Serie steht hingegen in zwei Dreierpacks ab dem 18. und 22. November ausschließlich bei RTL+ zum Abruf bereit - offenbar erhofft man sich in Köln durch die ungewöhnliche lineare Programmierung zusätzlichen Rückenwind für den eigenen Streamingdienst.

Die Geschichte beginnt im Sommer 1965 mit dem Aufstieg des FC Bayern München in die Bundesliga, an dem fünf aufstrebende Fußballer, die auch heute noch untrennbar mit dem Verein und dem deutschen Fußball verbunden sind, untrennbar vertreten sind: Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner und Uli Hoeneß. Neben den persönlichen Lebenswegen, erzählt die Serie von einer Mannschaft zwischen 1965 und 1974, die aus dem Nichts kam.

© RTL / Frank Dicks V.l.: Franz Beckenbauer (Moritz Lehmann), Sepp Maier (Paul Wellenhof), Zlatko "Tschik" Cajkovski (Sascha Geršak), Robert Schwan (Maximilian Brückner).

"Im Fokus des Sechsteilers stehen fünf Freunde, die alle aus einfachen Verhältnissen stammen und innerhalb weniger Jahre wohlhabend und berühmt werden. Was treibt sie an? Was machen der Ruhm und das Geld mit ihnen? Und wie verändern sich der Verein und der Fußball mit Machern wie Wilhelm Neudecker und Robert Schwan?", sagen die UFA-Produzenten Sebastian Werninger und Nico Hofmann in einem gemeinsamen Statement. "Bei dieser Geschichte ist alles da: die großen sportlichen Dramen und Erfolge, Freundschaft, Liebe, Ruhm, Macht und Geld."

Gerd Müller wird von Markus Krojer verkörpert, Paul Wellenhof spielt Sepp Maier und den "Kaiser" mimt Moritz Lehmann. Darüber hinaus stehen Jan-David Bürger als Paul Breitner und Max Hubacher als Uli Hoeneß vor der Kamera. David Dietl wiederum führte Regie bei der Verfilmung, die auf dem Sachbuch "Gute Freunde" von Thomas Hüetlin beruht. Die eingespielten Autoren Hanno Hackfort, Richard Kropf und Bob Konrad, die sich unter dem Namen "HaRiBo" etwa mit "4 Blocks" und "Kleo" einen Namen gemacht haben, haben auf dieser Basis die Drehbücher geschrieben.

Ausführender Produzent der Serie ist Tobias Timme, Producerin ist Rebecca Schröder-Witscherkowsky, Junior Producerin Sophie Mellmann, Creative Producer ist Richard Kropf.