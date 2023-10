Teils an die sieben Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen sicherte sich Vox im November 2022 mit der Dokumentationsreihe "Alles auf Anfang! Startschuss für ein neues Leben", in dem Personen ihr Leben kräftig umkrempelten. Um Neuanfänge wird es bei Vox auch in diesem Herbst wieder gehen, dann nicht mehr um 22:15 Uhr, sondern sogar zur Primetime. Ab dem 24. November plant der Sender freitags drei Episoden von "Neues Leben, neues Glück?" (von i&u TV sowie Vitamedia).





Abseits des normalen Alltags ist zudem auch die "Shopping Queen"-Woche ab dem 20. November 2023. In besagter Woche läuft die schon länger angekündigte "GZSZ"-Primetime-Folge, die in Paris entstand (am 23. November ab 19:40 Uhr bei RTL). Aus diesem Anlass gibt es bei Vox wochentags ab 15 Uhr ein "GZSZ"-Special der Sendung, in der es dann gilt, einen "filmreifen Paris-Look" zu erstellen. Die Kandidatinnen erhalten dabei Unterstützung von Schauspielerinnen der RTL-Daily: Mit dabei sind Ulrike Frank, Gisa Zach, Eva Mona Rodekirchen, Iris Mareike Steen und Chryssanthi Kavazi.

Is' denn scho' Weihnachten?!

Indes steht auch fest, dass Super RTL in diesem Jahr wieder viele Weihnachtsfilme zur Primetime zeigen wird. Ab dem 11. November räumt der Kanal sein Abendprogramm für Weihnachtsfilme frei. Jeden Abend kommt um 20:15 Uhr ein anderer Streifen, der des Vortags wird als Lead-Out (meist also gegen 22 Uhr) nochmals wiederholt. Noch früher als Super RTL startet übrigens TLC mit Weihnachtsfilmen. Und auch Universal TV hat eine ganze Reihe an Weihnachtsfilmen angekündigt.