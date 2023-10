Am Set der Saxonia-Serie "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte", zu sehen donnerstags um 18:50 Uhr im Ersten, ist die Zahl vier derzeit die Ziffer der Stunde. Denn gleich vier neue Figuren werden im kommenden Frühjahr in die Handlung eingeführt, es handle sich dabei um die "vierte Generation" angehender Ärztinnen und Ärzte, wie es in einer Mitteilung heißt.

"Mit den Neuen kommen erstmalig Medizinstudierende im Praktischen Jahr ans Johannes-Thal-Klinikum", erklärt Produzent Marc Minneker. "Die Neuen", das sind Arne Kertész (Rolle Oliver „Olli“ Probst), Linda Kummer (Rolle Tamar Hummel), Jakob D´Aprile (Rolle Ivo Maric) und Olivia Papoli-Barawati (Rolle Sofia Galura).



"Auf dramatische und komische Art werden Tamar, Sofia, Ivo und Oliver medizinische und zwischenmenschliche Herausforderungen meistern und von den erfahrenen Kolleginnen und Kollegen lernen, was gute Mediziner ausmacht. Der Wechsel der Generationen macht die Beziehungen im Ausbildungsklinikum aus und bringt stets neue Dynamik in unsere Geschichten", erklärt Minneker. Vor den Kameras stehen die vier bereits seit einigen Wochen.

Die Krankenhaus-Weekly erreichte jüngst viermal in Folge einen zweistelligen Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren. Bei den 14- bis 49-Jährigen liegen die linear erzielten Quoten zuletzt bei um die sieben Prozent, aber auch Ausschläge nach oben auf etwa neun Prozent sind zuletzt vorgekommen. Gemäß eines im Vorjahr gefassten Beschlusses des NDR-Rundfunkrats ist die Serie aktuell bis Ende 2024 gesichert. In der Regel umfasst jede Staffel etwas mehr als 40 Folgen.