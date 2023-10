am 25.10.2023 - 18:10 Uhr

Der Splendid Medien AG steht im neuen Jahr an Wechsel an der Spitze des Unternehmens bevor. Vorstandsvorsitzender Dirk Schweitzer wird, "auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat", wie es heißt, das Unternehmen zum 31. Januar kommenden Jahres verlassen. Schweitzer war zunächst und seit 2013 Geschäftsführer der Splendid Film GmbH, zum 1. Januar 2020 wurde er dann in den Vorstand der Splendid Medien AG berufen.

Sein Nachfolger ist indes ein Rückkehrer. Rund drei Wochen ist es her, dass der Aufsichtsrat Andreas R. Klein zum Ko-Vorstandsvorsitzenden berief - nun ist klar. Das gilt nur als Übergang. Klein kennt die Splendid-Gruppe seit Jahrzehnten, sein Vater hatte einst die Splendid Film Klein GmbH gegründet. Andreas R. Klein war zudem früher langjähriger Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft, legte das Amt 2019 aber nieder, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen.

Nun also die Rückkehr. Klein soll ab kommendem Februar wieder Alleinvorstand der Firma werden. Entsprechend ist die Zeit bei der Splendid auch für CFO Björn Siecken zu Ende. Er ist "im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aus den Diensten der Gesellschaft ausgeschieden, um sich einer anderen beruflichen Tätigkeit zuzuwenden", teilte die AG am Mittwochabend mit.