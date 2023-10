am 26.10.2023 - 11:05 Uhr

Sky hat verraten, wann die dritte Staffel der Comedyserie "Die Wespe" beim Sender zu sehen sein wird. Die neuen Folgen werden ab dem 2. Dezember beim Sender gezeigt. Jeden Samstag werden bei Sky One zwei Folgen der Serie zur besten Sendezeit ausgestrahlt, auf Abruf stehen die sechs frischen Episoden dann auf einen Schlag bereit.

Es wird mutmaßlich die letzte Staffel von "Die Wespe" sein - in jedem Fall ist es die letzte Staffel, die bei Sky gezeigt wird. Der Pay-TV-Sender hat sich bekanntlich aus der Eigenproduktion von Fiction-Inhalten zurückgezogen, das betrifft auch die Darts-Serie. Wie schon bei den Staffeln eins und zwei setzt Sky auch jetzt wieder auf eine Ausstrahlung zum Jahresende - und das aus gutem Grund. Ab Mitte Dezember beginnt wieder die Darts-WM in London - das verspricht zusätzliche Aufmerksamkeit für "Die Wespe".

Die Hauptrollen spielen erneut Florian Lukas als Eddie "Die Wespe" Frotzke und Lisa Wagner als Manu "Die Klapperschlange" Frotzke. In weiteren Rollen sind unter anderem Sophie Paasch, Matthias Matschke,Bernd Tauber, Oscar Ortega Sánchez und Milena Dreißig zu sehen. Die Drehbücher stammen wie in den vorherigen Staffel von Jan Berger, Regie in der dritten Staffel führt Gregor Schnitzler. Produzenten sind Andreas Bareiss und Sabine de Mardt von Gaumont. Seitens Sky zeichnete Executive Producer Quirin Schmidt verantwortlich. Gefördert wurde die dritte Staffel der Serie vom Polish Film Institute.

Und darum geht es in Staffel drei: Eddie (Florian Lukas) hat einen älteren Bruder: Ecki (Matthias Matschke). Die beiden verbindet nicht nur der Dart-Sport, sondern auch eine gegenseitige Abneigung. Nach längerer Zeit treffen die beiden überraschend aufeinander und Ecki hat es auf "Die Wespe" abgesehen – der erfolglose Dartspieler versucht seinen Bruder aufs Kreuz zu legen. Aber damit nicht genug, plötzlich taucht die Emo-Style-Teenagerin Maxie (Sophie Paasch) in seinem Leben auf und behauptet, Eddies Tochter zu sein. Sie drängt ihn dazu, sie zu coachen und mit ihr zusammen zu einem 700 Kilometer entfernten Turnier zu fahren. Sehr zum Ärger von Manu (Lisa Wagner), die sich als betrogene Ehefrau sieht. Sie wirft Eddie aus der Wohnung und er darf nicht eher zurückkehren, bis er geklärt hat, ob Maxie wirklich seine leibliche Tochter ist. Auf der Fahrt kommen sich Vater und vermeintliche Tochter näher, während Manu eine lebensverändernde Entdeckung macht und zur Dart-Champions-League nach London reist.