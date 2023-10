Etliche Streamingdienste haben ihre Preise in den vergangenen Wochen und Monaten angehoben. Es geht darum, die anlaufenden Verluste, die viele Dienste immer noch einfahren, endlich einzudämmen und profitabel zu werden. In diesem Umfeld hebt nun auch Apple TV+ die Preise an. So kostet der Dienst künftig 9,99 Euro im Monat, in den USA steigt der Preis ebenfalls auf 9,99 Dollar. Im Vergleich zum Start des Dienstes ist es eine glatte Verdopplung des Abo-Preises

Im Falle von Apple TV+ ist es aber auch ganz sicherlich richtig, dass der Dienst zu Beginn der war, der die kleinste Bandbreite an Inhalten bot. Inzwischen kann man mit einigen bekannten Formaten aufwarten - insofern lässt sich die Preiserhöhung ein Stück weit erklären. Allerdings ist es nun schon die zweite Erhöhung innerhalb eines Jahres: Im Oktober 2022 hob man die Abo-Gebühren von 4,99 auf 6,99 Euro monatlich an.

Neben dem Monatspreis passt Apple natürlich auch die Jahresgebühr für seinen Streamingdienst an. Hier werden künftig 99 Euro statt bislang 69 Euro fällig. Die Veränderung dürfte nun nach und nach ausgerollt werden: Auf der Webseite von Apple TV+ müssen Neukundinnen und Neukunden bereits den neuen Preis zahlen, Bestandskunden zahlen noch den zuvor gültigen Preis. Ein Apple-Sprecher kündigte aber bereits an, dass die Preise für Bestandskunden bei der nächsten Abbuchung ebenfalls erhöht würden.

Darüber hinaus hat Apple nun auch Preiserhöhungen für seine Gaming-Plattform Apple Arcade angekündigt und auch das Bundle-Paket Apple One wird teurer. Die Preiserhöhung bei Apple TV+ erklärte der Konzern unter anderem mit einem deutlich vergrößerten Angebot.