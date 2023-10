In Meister Eders Werkstatt spukt es wieder - und zwar ab dem 11. Dezember. Wie jetzt bekannt wurde, wird die neue Pumuckl-Serie an diesem Tag bei RTL+ anlaufen. Sie hört auf den Titel "Neue Geschichten vom Pumuckl" und wurde von der NeueSuper produziert. Wer nicht so lange warten möchte, kann die ersten Folgen der Serie schon von diesem Donnerstag an in ausgewählten Kinos sehen (DWDL.de berichtete).

In der Neuauflage übernimmt Florian Brückner ("Der Boandlkramer und die ewige Liebe") die Rolle von Meister Eders Neffen. In weiteren Rollen spielen unter anderem Milan Peschel, Frederic Linkemann, Ilse Neubauer, Katharina Thalbach und Teresa Rizos. Das Schauspiel und die Stimme von Kabarettist Maximilian Schafroth dienen wiederum als Vorlage für die Animation des berühmten Kobolds, für dessen Stimme zum ersten Mal überhaupt in diesem Umfang mittels KI die Stimme Schafroths in die unverkennbare Pumuckl-Stimme von Hans Clarin umgewandelt wurde.

Die Kamera übernimmt in der Serie Stefan Biebl, während Marcus H. Rosenmüller Regie führt. Produzenten sind Simon Amberger, Korbinian Dufter und Rafael Parente. Dufter fungiert dabei zusammen mit Matthias Pacht ("Die kleine Hexe", "Der Räuber Hotzenplotz") auch als Headautor. Zum Autorenteam gehören außerdem Moritz Binder und Katharina Köster. Producerin ist Maia Bäckmann

Insgesamt 13 Folgen sind entstanden, für die die Schreiner-Werkstatt original- und detailgetreu nachgebaut wurde. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auch eine Free-TV-Ausstrahlung bei RTL, Toggo und in der Toggo-App erfolgen. Hierfür stehen die Termine jedoch noch nicht fest. Pumuckl-Fans können sich unterdessen auch auf Begleitmaterial freuen: So werden bei RTL+ ebenfalls ab dem 11. Dezember eine zweiteilige Dokumentation sowie neue Hörspiele zum Abruf bereitstehen.

"Bachelor in Paradise" geht weiter

In eine ganz andere Welt taucht RTL+ derweil schon ab dem 3. November ein: Dann nämlich geht die Realityshow "Bachelor in Paradise" in die fünfte Staffel. Ehemalige "Bachelor"- und "Bachelorette"-Singles können in dem Format wieder miteinander flirten, wobei Frauen und Männer die Rosen - anders als im Original - abwechselnd vergeben.