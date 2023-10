Gerade erst hat der deutsche Kurzfilm "Istina" (Wahrheit) in Beverly Hills den Studenten-Oscar in Bronze gewonnen. Der Film von Regisseurin Tamara Denić bekam den Preis in der Kategorie "Narrative", nachdem es im Januar bereits den Publikumspreis in der Kategorie "Mittellanger Film" beim Max Ophüls Preis in Saarbrücken gab.

Wer sich selbst ein Bild von der Produktion machen möchte, bekommt Anfang Dezember dazu Gelegenheit: Im Rahmen der Kurzfilmnacht "Heldinnen" wird "Instina" ab 0:30 Uhr im BR Fernsehen zu sehen sein. Anschließend steht er in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.

Der Film, eine BR-Koproduktion mit der Hamburg Media School, erzählt von einer serbischen Journalistin, die vor der grassierenden, rechtsradikalen Gewalt in ihrer Heimat nach Hamburg geflohen ist und schmerzlich erfahren muss, dass sie dort auch nicht sicher ist.

Das Drehbuch stammt von David Lorenz, Kamera führte André Stahlmann, als Creative Producer zeichnet Christian Siée verantwortlich. Vor der Kamera standen Nika Rozman, Milica Vuksanovic, Elizabeta Djorevska, Zeljko Marović, Jelena Bosanac, Idil Üner und Matthias Ludwig.

Ein weitere Studenten-Oscar ging außerdem an Sascha Blank: Er wurde für die Musik zum Dokufilm "Wings of Dust" geehrt.