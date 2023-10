ntv ist bei der Suche nach Verstärkung für sein Moderationsteam bei der Konkurrenz fündig geworden: Der Welt-Journalist Jens Reupert wechselt zum 15. November zu ntv und wird fortan für den Kölner Sender vor der Kamera stehen. ntv-Chefredakteur David Whigham sagt zur Personalie: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Jens Reupert einen gleichermaßen erfahrenen und extrem vielseitigen Journalisten für ntv gewonnen haben. Als echter Teamplayer, Breaking-News-Experte und leidenschaftlicher Journalist passt er hervorragend in unser starkes ntv Moderationsteam."

Reupert machte zunächst Praktika bei verschiedenen Zeitungen und Radiosendern, 2012 absolvierte er ein Volontariat beim damaligen N24. Bereits ab 2010 war er als Reporter für den Nachrichtensender, zu der damaligen Zeit verkaufte ProSiebenSat.1 N24, tätig. Bis 2023 berichtete Reupert als Reporter über Breaking News-Situationen wie Terror-Anschläge in Frankreich und Tunesien sowie Hochwasserkatastrophen und Krisenlagen im In- und Ausland, meldete sich aus dem Vatikan in Rom von der Papstwahl und war darüber hinaus als Sportreporter bei der Fußball-WM 2014 in Brasilien, den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro, der EM 2016 in Frankreich und den Olympischen Winterspielen in PyeongChang vor Ort. Ab 2019 war er zudem als Moderator beim Sender im Einsatz.

"Für mich ist es eine Ehre, Teil des ntv-Teams zu sein. Ich sehe wie das Team hier täglich fokussiert und konzentriert den besten Job macht und freue mich darauf, in dieser besonderen Arbeitsumgebung meine Erfahrung und Leidenschaft für den Journalismus einzubringen", sagt Jens Reupert über seine neue Aufgabe.