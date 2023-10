© Podimo

Der Schritt ist einerseits für Podimo, aber auch für Pocher selbst ein Scoop. Er kann den Podcast trotz der Trennung von Amira fortsetzen - und dürfte nun zusätzliche Aufmerksamkeit erhalten. Pocher hatte die Zusammenarbeit mit Amira beendet und sprach von einem "Vertrauensverlust", den es durch Erkenntnisse gebe, die er in den zurückliegenden Tagen erhalten habe. Das mache eine weitere Zusammenarbeit mit Amira "unmöglich", so Pocher (DWDL.de berichtete). Die "Bild" berichtete in den vergangenen Tagen über einen angeblich neuen Mann an der Seite der Pocher-Ex.

Für Podimo ist es eine schnelle Lösung: Die letzte Folge des Podcasts mit Oliver und Amira ging erst am vergangenen Freitag online, bereits in der kommenden Woche soll es die erste Folge von Oliver und Sandy Meyer-Wölden zu hören geben. "Es gibt ab Freitag VIEL zu besprechen. Der Podcast bleibt in der Familie", erklärt Oliver Pocher auf seiner Instagram-Seite.

Wie es derweil mit Amira Pocher weitergeht, ist aktuell noch unklar. Nachdem Oliver Pocher die Zusammenarbeit mit Amira platzen ließ, hieß es von Podimo noch, beide sollten Teil der Podimo-Familie bleiben. Im Falle von Oliver Pocher konnte man nun bereits Vollzug vermelden und eine Lösung präsentieren. Wie genau Amira künftig noch auf der Plattform präsent sein wird, bleibt abzuwarten.